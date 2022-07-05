Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda can kayıplarının yaşandığının ve çok sayıda yaralının bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'den ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda ölenler için taziye - Son Dakika

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