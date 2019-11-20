Son Dakika Haberleri: Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar, Hollanda'da gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar, Hollanda'da gözaltına alındı - Son Dakika

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar, Hollanda'da gözaltına alındı

6 saat önce

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı iki kadın teröristin Hollanda'da gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı kadınlar, Hollanda'da gözaltına alındı, System.String[]

Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı iki kadın teröristin Hollanda'da gözaltına alındığı bildirildi.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen iki DEAŞ'lı kadın savaşçının salı akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 3 ve 4 yaşlarında çocuğu bulunan 25 yaşındaki DEAŞ'lı kadının ekim sonunda Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğine başvurduğu, diğer kadının ise ocak 2018'de Türkiye'de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, DEAŞ'lı iki kadın teröristin cuma günü Rotterdam mahkemesine sevk edileceği ifade edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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