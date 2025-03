Türkiye'den Uzman, Avrupa'da Akreditasyona Katılacak

(İSTANBUL) - Avrupa'nın önde gelen akreditasyon ajanslarından Almanya merkezli AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) tarafından daha önce dünyada üniversitelerin uluslararası değerlendirme süreçlerine dahil edilen Saygı Ünlü, şimdi de ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) tarafından meslek uzmanı olarak sürece dahil edildi.

Türkiye'den bir meslek uzmanı, Avrupa'da küresel yükseköğretim akreditasyonu süreçlerinde daha aktif rol üstlenmeye hazırlanıyor. Daha önce Avrupa'nın önde gelen akreditasyon ajanslarından Almanya merkezli AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) tarafından dünyada üniversitelerin uluslararası değerlendirme süreçlerine dahil edilen Saygı Ünlü, şimdi de ACQUIN (Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute) tarafından meslek uzmanı olarak sürece dahil edildi. Bu gelişmenin, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararası kalite güvence sistemlerindeki temsil gücünü artırırken, üniversitelerin akreditasyon süreçlerine daha fazla entegre olmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Akreditasyonun önemi giderek artıyor

Uzmanlar, uluslararası akreditasyonun yükseköğretim kurumları için artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini belirtiyor. Akreditasyon süreçlerinin, mezunların küresel iş piyasasında rekabet edebilirliğini artırdığına dikkat çekilirken, öğrencilerin üniversite tercihlerinde programların akreditasyon durumunu göz önünde bulundurması gerektiği vurgulanıyor.

Akredite programlardan mezun öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan bir eğitim aldıklarını belgeleyerek istihdam süreçlerinde avantaj sağlıyor. Ayrıca, yurt dışında akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar için de akreditasyon, önemli bir referans olarak kabul ediliyor.

Entegrasyona da katkı sağlıyor

Saygı Ünlü'nün yeni görevlendirme teklifiyle birlikte, Türkiye'den bir iletişim profesyonelinin dünyada yükseköğretim kurumlarının kalite güvence mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olması bekleniyor. Uzmanlar, bu tür iş birliklerinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının uluslararası standartlara entegrasyonuna da katkı sağladığını belirtiyor.