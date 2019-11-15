Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, dilin milletlere kimlik kazandırdığını belirterek özellikle aydın kesimin dile hakim olması gerektiğini belirtti.

Düzce Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Vizyon Konferansları" etkinliğine katılan Erdem, dillerine gereken değeri vermeyen toplumların yok olduğunu savundu.

Yahudilerin 3 bin yıl sonra tekrar devlet kurabilmesinin dil ve dinlerini kaybetmemelerinden kaynaklandığını öne süren Erdem, "Bir millete kimlik kazandıran dilidir. 'Alman' dediğimizde ırkına bakmayız. 'Almanca konuşan' deriz. Dil toplum için gerçekten çok önemlidir. Dil kimlik olduğu kadar kişiliktir. Kişinin aynası dildir. Davranışı güzel olanın sözü, sözü güzel olanın da davranışı güzeldir. Peygamber efendimiz, 'insan dilinin altındadır' diyor." ifadesini kullandı.

"İyi insan, kötü insan yoktur. Dilini iyi kullanan kötü kullanan insan vardır" diyen Erdem, şiddetin de en önemli sebeplerinden birisinin dil olduğunu, kendini ifade edemeyen insanların şiddete başvurduğunu anlattı.

Türk aydınlarının da dil sorununun bulunduğunu iddia eden Erdem, bir yazarın derdini anlatacak kadar Türkçeye hakim olması gerektiğini sözlerine ekledi.