Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etti - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etti

05.01.2021 09:46
Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etti, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, 2015'ten bu yana Türkiye dahil 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine hediye etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, 2015'ten bu yana Türkiye dahil 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine hediye etti.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 2015'ten beri başlattıkları projenin, büyüyerek devam ettiğini belirtti.

Daha çok Müslümana ulaşmak için farklı dil ve lehçelerde Kur'an meali basım ve dağıtım çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Açık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında 192 bin 39 Kur'an-ı Kerim bağışı aldık. Ermenice batı ve doğu lehçeleri, Portekizce, Romence, Tatarca, Moğolca, Malalayamca ve Şinkit Hattı (Moritanya) olmak üzere toplam 8 dilde bastırdığımız Kur'an-ı Kerimlerin 27 bin 200'ünü Arjantin, Çad, Suriye, Gana, Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Portekiz'de camilerde, İslami okullarda, kütüphanelerde ve evlerde ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. 35 bin 337 Kur'an-ı Kerim'i ise yurt içinde cezaevleri, hastaneler, öğrenci yurtları ve okullarda ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. Kur'an-ı Kerimlerin dağıtımını yaptığımız bölgelerde yerel bir dil kullanılıyorsa kullanılan dilde basım yaptırıyoruz."

6 yıl önce başlattıkları proje kapsamında, bu zamana kadar 1 milyon 519 bin 471 Kur'an-ı Kerim bağışı aldıklarını dile getiren Açık, dünyanın dört bir yanında mazlum, mağdur ve mahzun gönüllerin manevi eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

İlk emri "oku" olan bir dinin mensupları olarak Kur'an'ı mushaf olarak göremeyen insanlara ulaştırmayı vazife edindiklerini aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Fikir, şükür ve aynı zamanda zikir kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in her eve girmesi için başlattığımız kampanya kapsamında, Luh adı verilen tahtalar üzerinde hafızlığa çalışan farklı coğrafyalardaki yüz binlerce çocuğun, gencin hayallerini milletimizin katkılarıyla gerçekleştirmiş olduk. Bu zamana kadar yerel dillerde olmak üzere toplamda 20 dilde Kur'an-ı Kerim bastırarak 645 bin 260'ı yurt dışında, 331 bin 841'i ülkemizde olmak üzere toplamda 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık."

Açık, bağış yapmak isteyen vatandaşların, KURAN yazıp 4333'e SMS göndererek 25 lira tutarındaki Kur'an-ı Kerim'i, ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya çevrimiçi olarak "bagis.tdv.org" sitesinden, bankalar üzerinden projeye destek olabileceklerini kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etti
Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etti
Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etti
Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etti
Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Müslüman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2021'de kim ne kadar maaş alacak? Milyonları ilgilendiren rakamlar netleşti Kenan Karaman, 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı Ayrıldığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı! Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!
Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz         
10:19
Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi         
09:50
Patronunun parasını çalan personel, içeceğine de korona hastasının tükürüğünü karıştırmış Patronunun parasını çalan personel, içeceğine de korona hastasının tükürüğünü karıştırmış         
09:33
Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor         
09:27
Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler         
08:53
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak         
01:00
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 10:37:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei