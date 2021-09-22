Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de inşa edilen hizmet mekanlarının açılışını yaptı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerde hayırseverlerin katkısıyla inşa edilen hizmet mekanlarının toplu açılışını gerçekleştirdi.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile hizmetlerine devam eden TDV, Afrin, Bab, Cerablus ve Azez'de Sebil Camii, Azez Müftülüğü, Azez Kıraat Merkezi, Cerablus Müftülüğü, 14 ayrı 4-6 Yaş Kur'an Kursu ile tadilat, tefrişat ve çevre düzenlemesini yaptığı Gaziantep Üniversitesi Azez İslami İlimler Fakültesi binasını hizmete açtı.

Bunun yanı sıra terörden arındırılan bölgelere yönelik yardımların koordinesi ve ihtiyaç sahiplerine düzenli bir şekilde ulaştırılması amacıyla inşa edilen Türkiye Diyanet Vakfı Lojistik Merkezi de hizmete açıldı.

Azez ilçe merkezinde düzenlenen toplu açılış törenine, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Kilis Valiliği yetkilileri ve TDV koordinesinde bölgede hizmet sunan, bu hizmet mekanlarına katkı sağlayan sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplu açılış töreni sonrasında Ali b. Ebi Talib Camii'nde, hafızlıklarını tamamlayan 191'i kız 289 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Diğer yandan DİB de bölge insanına doğru dini bilginin uygun yöntemlerle ulaştırılması, bölgede yaşayanların din hizmetlerinden yeterince istifade edebilmeleri, terör örgütlerinden, zararlı ve istismarcı yapılardan korunmaları amacıyla camilerde, Kur'an kurslarında ve diğer mekanlarda Suriyeli yerel din görevlileri marifetiyle sunulan hizmetlerin planlanması, koordinesi hususunda rehberlik görevi yürütüyor. Yerel din görevlilerinin mesleki yönden geliştirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde periyodik eğitimler düzenliyor.

TDV, Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana, eğitim, gıda, barınma ve sağlık yardımlarına aralıksız devam ediyor.

Ülkede, 2011 yılında başlayan iç savaşta ve sonrasındaki terör saldırılarında birçok ibadethane zarar görmüş kullanılamaz hale gelmişti.

TDV, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde hayırseverlerin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 487 caminin tadilat ve tefrişatını yapmış, 225 cami inşa etmişti.