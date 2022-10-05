Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içi ve dışında 4 bin 57 cami inşa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içi ve dışında 4 bin 57 cami inşa etti

05.10.2022 10:58
Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içi ve dışında 4 bin 57 cami inşa etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yurt içi ve dışında şu ana kadar 4 bin 57 cami inşa etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yurt içi ve dışında şu ana kadar 4 bin 57 cami inşa etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, ülke genelinde 3 bin 952, yurt dışında da 105 cami inşa etti, terörden zarar gören yaklaşık 650 caminin ise bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, 1967'de yapımına başlanan ancak bitirilemeyen Ankara Kocatepe Camisi'ni tamamlayıp ibadete açtıklarını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör örgütü PKK'nın hasar verdiği 152 caminin tadilat ve tefrişatını yaptıklarını ifade eden Turan, "Başkanlığımızla iş birliği içerisinde 121 üniversite camisi inşa etmeye başladık. Şu an 7 ilimizde 9 cami inşaatının da yapımı devam ediyor." bilgisini verdi.

"Ezanın yankılandığı yer şüphesiz Müslüman yurdudur"

Ezan sesine hasret Müslümanlar için dünyanın dört bir yanında camiler inşa ettiklerini kaydeden Turan, şöyle devam etti:

"ABD, Haiti, İngiltere, Rusya, Belarus, Kırım, Kıbrıs, Japonya, Filipinler, Filistin, Somali, Cibuti, Kazakistan ve Kırgızistan olmak üzere son dönemde 14 ülkede 24 camiyi Müslümanların istifadesine sunduk. 19 ülkede ise kardeş şehir camilerimiz bulunuyor. Suriye'nin kuzey bölgesinde savaşta zarar gören 491 caminin bakım ve onarımını yaptık. Şu anda Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Rusya, Irak- Kerkük ve Kırgızistan olmak üzere 7 farklı ülkede 7 cami inşaatı devam ediyor. Bu yıl içinde Bosna Hersek'te yapımı devam eden Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi ile Arnavutluk'taki Tiran Namazgah Camisi ve Külliyesini tamamlayarak ibadete açmayı planlıyoruz."

TDV'nin katkılarıyla yapılan İngiltere'deki Cambridge Merkez Cami, ABD'deki Amerika Diyanet Merkezi ve Rusya'daki Moskova Merkez Camisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldığını hatırlatan Turan, "Her cami yeryüzünün ilk mabedi olan Kabe'nin şubesidir. Tarihin her döneminde irşat ve tebliğin merkezi olan camilerimiz, Allah ve resulünün isimlerinin ezanla arşa yükseldiği manevi merkezlerdir. Camilerde İslam'ın tevhit çağrısının tüm insanlığa verdiği barış mesajları yankılanır. Kubbenin, minarenin olduğu, ezanın yankılandığı yer şüphesiz Müslüman yurdudur." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda! Avrupa ülkeler anlaştı Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda! Avrupa ülkeler anlaştı AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Rusya, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içi ve dışında 4 bin 57 cami inşa etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
15:03 Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık...
14:47 Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti
14:38 Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 15:52:52. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Diyanet Vakfı, yurt içi ve dışında 4 bin 57 cami inşa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement