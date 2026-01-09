Türkiye ekim ayındaki Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlıklarını hızlandırdı - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye ekim ayındaki Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlıklarını hızlandırdı

09.01.2026 12:17
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ekim ayında yapılacak Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlık çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirterek, "Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ekim ayında yapılacak Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlık çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirterek, "Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın ortak geleceğine hizmet etmesini sağlayan bir etkinliğe imza atacağız." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin, 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da düzenleneceğini anımsattı.

Bilim insanları, öğrenciler, girişimciler, uzay şirketleri ve çok sayıda ülkenin uzay ajanslarının buluşma adresi olacak bu dev organizasyon için hazırlık çalışmalarına hızla devam ettiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Kongre Yönlendirme Komite Toplantısı'nı paydaş kurum temsilcilerimizin katılımıyla Bakanlığımızda gerçekleştirdik. Ülkemize yakışan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın ortak geleceğine hizmet etmesini sağlayan bir etkinliğe imza atacağız."

Kaynak: AA

