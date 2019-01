Türkiye Ekonomisi Her Türlü Saldırıya Dayanıklıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan , "Geçmişte hafif bir rüzgar esse, Türkiye ekonomisi allak bullak olurdu. Artık Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya, fırtınaya, depreme karşı dayanıklı, sapasağlam bir altyapıya sahiptir." dedi.Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi'nin bir otelde düzenlenen 19. Olağan Genel Kurul Gala Programı'nda yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın genç bir kuruluş olmasına rağmen önemli bir birikime sahip olduğunu söyledi.Derneğin bugüne kadar küçük ve orta ölçekli işletmelere sahip çıkan en önemli sivil toplum kuruluşlarından olduğunu belirten Elvan, dernek yöneticilerine teşekkür etti. Elvan, Türkiye'de geçen yıl döviz kurunda dalgalanmalar meydana geldiğini anımsatarak alınan tedbirlerle ciddi bir iyileşme süreci yaşandığını anlattı.Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayan Elvan, "Geçmişte hafif bir rüzgar esse Türkiye ekonomisi allak bullak olurdu. Artık Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya, fırtınaya, depreme karşı dayanıklı, sapasağlam bir altyapıya sahiptir. Kim ne yaparsa yapsın, Allah'ın izniyle ekonomimiz sağlam altyapısıyla gücünü koruyacak. Biz, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.Elvan, bir ülke ne kadar güçlenirse düşmanlarının da o kadar arttığını ifade ederek Türkiye'nin bunu yaşayarak gördüğünü dile getirdi. Hem coğrafyada hem de dünyada sıkıntılar yaşandığını aktaran Elvan, şöyle konuştu:"Dünyada ve Orta Doğu 'da yaşanan sıkıntılar, ticaret savaşları, korumacılık eğiliminin her geçen gün artması ve ateş çemberine dönmüş komşu ülkeler... Bunlara rağmen Türkiye, kendi vatanının birliği, bütünlüğü, güvenliği için bugüne kadar her türlü mücadeleyi verdi ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bu vermiş olduğumuz mücadelelere ve bunlara ayırdığımız ciddi kaynaklara rağmen ekonomimiz halen gücünü ve sağlamlığını koruyor. Biz, El Bab'a girmek zorundaydık çünkü oradaki terör örgütlerini temizlemek zorundaydık. DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele verdik; Cerablus 'ta, El Bab'da 3 binin üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik."Elvan, Türkiye'nin, DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerine karşı inanılmaz bir mücadele sergilediğine işaret ederek bu mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.Türkiye ihracatının son 16-17 yılda büyük artış gösterdiğini kaydeden Elvan, "Şu anda Türkiye, satın alma gücü itibariyle dünyanın 13. büyük ekonomisi. İnşallah bu yıl, satın alma gücü itibariyle dünyanın 12. büyük ekonomisi konumuna geleceğiz. 16 yıl önce 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız sadece 8 ülke vardı. Bugün, tam 34 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz." dedi.MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, konuşmasının ardından Elvan'a plaket verdi.Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve bazı milletvekilleri de katıldı.