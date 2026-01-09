Türkiye-Endonezya Bakanlar Toplantısı Başladı

TÜRKİYE- Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı, Ankara'da başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla Ankara'da başladı. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.