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Türkiye-Endonezya Ticaret İlişkileri Gelişiyor

ATO Başkanı Baran, Endonezya ile ticari ilişkileri artırma hedefini açıkladı. Serbest Ticaret Anlaşması vurgusu yapıldı.

02.02.2025 12:26
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı ağırladı. Endonezya ile Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde ticari ilişkilerinin bulunduğunu belirten Baran, "Asya'daki en büyük ekonomi olan ve 2030'da dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Endonezya ile ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi ve yatırım ilişkileri tesis etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükelçi Purnama, Endonezya ekonomisi hakkında bilgi vererek, 2050 yılına kadar dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye ile gerçekleştirilen ticaret hakkında bilgi veren Purnama, Türkiye'nin Endonezya'dan ithal ettiği kauçuktan lastik üreterek Avrupa'ya ihraç ettiğini kaydetti.

Büyükelçi Purnama, iki ülkenin ticaret hacmini artırması için Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasına ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin Güney Kore ve Malezya ile olan Serbest Ticaret Anlaşmalarını örnek gösterdi. Türkiye'nin inşaat sektöründe dünyada ikinci sırada yer aldığına vurgu yapan Purnama, Türk inşaat sektörünü ülkesine davet etti.

ATO Başkanı Baran da ziyarette yaptığı konuşmada, kent ekonomisi ve Ankara Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Endonezya ile Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde ticari ilişkilerinin bulunduğunu belirten Baran, "Asya'daki en büyük ekonomi olan ve 2030'da dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Endonezya ile ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi ve yatırım ilişkileri tesis etmeyi hedefliyoruz. Ülkelerimiz arasında halen 2,5 milyar doların altında kalan ticareti en kısa sürede 5 milyar dolar düzeyine çıkarmalıyız" dedi.

Baran, Büyükelçi Purnama'nın sözlerine cevaben, Türkiye'nin Endonezya'ya yönelik pozitif yaklaşımlarını aktararak, Türkiye ile Endonezya arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin devam ettiğini bildirdi.

Türkiye ile Endonezya arasında devam eden savunma sanayi iş birliğinin geliştirilebileceğini kaydeden Baran, "Ülkelerimiz tanklar ve zırhlı araçlar gibi kara harp araçlarının yanı sıra hızlı saldırı botları gibi deniz harp araçlarının ortak üretiminde de iş birliği yapıyor. İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetleri'nin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmıştı. Bu tankların, 10'u Türkiye'de, 8'i ise Endonezya'da üretiliyor. Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Büyükelçi Purnama'ya Endonezya Ticaret Ataşesi Banny Ratno Ramahani ve Büyükelçilik Ekonomi Müsteşarı Ika Permata Sari Silalahi'nin eşlik ettiği ziyarette ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay da yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Endonezya Ticaret İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

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