Türkiye-Endonezya Zirvesi Ankara'da

08.01.2026 14:12
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla yarın Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Toplantının, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin siyasi, savunma ve güvenlik, savunma sanayi, ekonomi ve ticaret gibi stratejik boyutlarının bütüncül bir bakış açısıyla takibinin yapılmasına imkan tanıması hedefleniyor.

Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ev sahipliğinde yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıya Fidan ve Güler'in yanı sıra Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile Savunma Bakanı Sjamsoeddin katılacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkilililerinden edinilen bilgiye göre, toplantının düzenlenmesi hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun başkanlığında 12 Şubat 2025 tarihinde Endonezya'da yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında mutabık kalındı.

Bakanlık yetkilisi, "Toplantının, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin siyasi, savunma ve güvenlik, savunma sanayi, ekonomi ve ticaret gibi stratejik boyutlarının, bütüncül bir bakış açısıyla takibinin yapılmasına imkan tanıması hedeflenmektedir" dedi.

Toplantıda ayrıca, bilhassa savunma sanayi alanında iki ülke arasında son dönemde kaydedilen gelişmeler değerlendirilerek, ortak üretim, teknoloji transferi, eğitim ve kapasite geliştirme başlıklarında iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Toplantı kapsamında kabul edilmesi öngörülen ortak bildiride, toplantıda ele alınması öngörülen ikili ilişkilerle ilgili konular ile bölgesel ve uluslararası meselelere değinilmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki kalkınma iş birliği bağlamında üçüncü ülkelerde hayata geçirilebilecek proje imkanları ele alınacak

Bakan Fidan, Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nda ve Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile yapacağı görüşmelerde liderler düzeyinde ortaya koyulan karşılıklı siyasi iradenin siyasi, ekonomik, savunma ve güvenlik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi için ivme sağladığını vurgulayacak.

İkili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılmasının stratejik bir hedef olmayı sürdürdüğünü dile getirecek olan Fidan, bu hedefe ulaşabilmek amacıyla altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi alanlarda somut adımların hayata geçirilebileceğini ifade edecek. Fidan, iki ülke arasındaki kalkınma iş birliği bağlamında üçüncü ülkelerde hayata geçirilebilecek proje imkanlarına dikkat çekecek.

Gazze'deki süreç hakkında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki yakın eş

güdümün devamının önemini vurgulayacak olan Fidan, Suriye'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı, Somali ve Sudan'daki gelişmeler ile Libya ve Myanmar dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren meseleler hakkında Türkiye'nin görüşlerini dile getirecek.

Türkiye ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, İİT, G20, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı teşkilatlar ve platformlardaki iş birliğine değinecek olan Fidan, Türkiye'nin, "Yeniden Asya Girişimi" ile bölgenin barış ve refahına yönelik iş birliğini güçlendirmeyi, çok boyutlu ortaklıkları derinleştirmeyi ve sürdürülebilir istikrara katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulayacak. Fidan, Türkiye'nin ASEAN Diyalog Ortaklığı girişimine yönelik Endonezya'nın çabaları ve desteğinden duyulan memnuniyeti ifade edecek.

Kaynak: ANKA

