Türkiye Equifun-Pony Engel Atlama Eğitim ve Yarışmaları'nın tanıtımı yapıldı

Türkiye Equifun-Pony Engel Atlama Eğitim ve Yarışmaları'nın tanıtımı ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora, İstanbul Binicilik Kulübü Başkanı Mustafa Siyok, Dila Atlı Spor Kulübü Başkanı Korhan Kıraç, Çankaya Binicilik Kulübü Başkanı Sertaç Sevinç ve Tabiat Binicilik Merkezi adına Burak Yalım katıldı.

Organizasyonun 4-15 yaş arası çocuk ile gençlere yönelik hem kişisel gelişim hem de eğitim programı olduğu vurgulanırken, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep ve Bursa'da yapılması planlanan toplam 13 etkinlikten 3'ünün tamamlandığı aktarıldı.

Equifun'ın, aktif oyun pedagojisi dahilinde eğlenceli yöntemler uygulayarak çocuklara biniciliğin öğretilmesi ve motor becerilerinin geliştirilmesi amaçlanan kişisel bir spor eğitimi metodu olduğu ifade edildi.

Bora: "Binicilik çok özel bir spor"

Toplantıda konuşan Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora, "Binicilik çok özel bir spor. İki canlı ile yapılan tek spor olması, ona farklılık katıyor. Kişilik gelişiminden, öz güven kazanmaya kadar katkı veren bir spor. Bu sporu bütün ülkemize yaymak, federasyonumuzun amaçlarının başında geliyor." diye konuştu.

Biniciliğin pahalı bir spor olarak bilindiğine dikkati çeken Bora, şunları söyledi:

"Ancak öyle değil. Kulüplerimizin hangisine giderseniz gidin vereceğiniz, 1 saatlik matematik dersi ücretinin yarısı kadardır. Bunu yarışmacı olarak, olimpiyat seviyesinde yapmak isterseniz pahalı oluyor. Çocuklardan başlayarak biniciliği bütün ülkemize yaymak istiyoruz. Altı kulüp bir araya gelip, güç birliği yaptı ve bu projeyi başlattı. Bu projenin başarılı olmasını yürekten diliyor ve destekliyorum. Uzun vadede çok başarılı sporcuların çıkmasını bekliyoruz. Bu sistemi yaygınlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Belediyelerimiz katkı sağlamaya başladı. Tesis yapan belediyelerimiz var. Onların desteği sürdükçe, bu iş büyüyerek gidecektir."

Siyok: "Bu spor çok önemli"

Equifun-Pony'nin geniş kitlelere yayılması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen İstanbul Binicilik Kulübü Başkanı Mustafa Siyok, "Başkanımız bizi her zaman destekliyor. Çocuklarımızın kendilerini ve biniciliklerini geliştirmeleri çok önemli. Bu sporu yapabilmeleri için gerekli altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu şampiyonayı geniş kitlelere yaymak ve yaptırmak istiyoruz. Bu spor çok önemli. Çocuğun gelişimine katkı veren bir branş." şeklinde konuştu.

Çubuk Binicilik Kulübü Başkanı Sertaç Sevinç, "Equifun, oyun formatında tasarlanmış bir eğitim sistemi." derken, "Bu bir yarış değil. Çocuklara fiziksel gelişimin yanı sıra arkadaşlık ve matematik eğitimi de sağlayan bir format. Bu sistemde tasarlanmış engeller, çocukların denge gelişimini de sağlıyor. Takım halinde yapılan bu sporda çocuklar paylaşımı öğreniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tabiat Binicilik Merkezinden Burak Yaylım ise bu sporun çocuklar için çok önemli olduğunu düşündüklerini aktararak, "Yurt dışına gittiğimizde, 'Yabancıların çocukları çok girişken, bizimkiler utangaç.' deriz. Çocuklarımızın çekingenliğini pony ile aşabiliriz. Biz bunu Bursa'da yapmaya çalışıyoruz. Federasyon girişimler yaptı, biz de buna dahil olmak istedik. Bugün 6 kulübüz ama yarın çoğalacak. Bütün çocuklarımızın ata binmesi lazım. Ayrıca binicilik bizim ata sporumuz." şeklinde görüş belirtti.