Türkiye-Etiyopya 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı İmza Töreni - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesi bakımından hukuki altyapının tamamlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Gümrükler Alanında Karşılıklı İş Birliği Anlaşması'nın 2021 yılı sona ermeden sonuçlandırılması hususunda inşallah iyi bir mutabakata ulaştığımızı düşünüyorum." dedi.

Soylu, resmi ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Etiyopya Ticaret Bakanı Melaku Alebel ile makamında bir araya geldi.

Baş başa ve heyetlere arası görüşmenin ardından Soylu ile Alabel, Bakanlığın konferans salonunda düzenlenen Türkiye-Etiyopya 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı İmza Töreni'ne geçti.

Soylu, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, toplantıyla birçok alanda ikili ilişkileri gözden geçirip önemli gündem konularını ele alma imkanını yakaladıklarını söyledi.

Toplantıya katılan temsilcilerin, ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılacak adımlara değindiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde gelişmesi bakımından hukuki altyapının tamamlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Gümrükler Alanında Karşılıklı İş Birliği Anlaşması'nın 2021 yılı sona ermeden sonuçlandırılması hususunda inşallah iyi bir mutabakata ulaştığımızı düşünüyorum. Bunun yanında ulaştırma, su, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliği protokollerinin ve Kültür, Eğitim, Bilim, Medya, Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Uygulama Programı'nın nihai hale getirilerek imzalanması için her türlü çabayı göstermek üzere mutabık olduğumuzu huzurunuzda ifade etmek isterim."

İki ülkenin, özel sektörler arasında iş birliği, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Soylu, bu çerçevede, Türkiye-Etiyopya İş Konseyi'ni 2021-2023 için ortak eylem planı hazırlamak üzere görevlendirdiklerine dikkati çekti.

Soylu, tarım sektörünün, sadece gıda güvenliği açısından değil, aynı zamanda Etiyopya halkının en önemli geçim kaynağı olarak da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, KEK Toplantısı neticesinde tarım sektöründe ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılmasının Etiyopya ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile teknik iş birliği alanında önemli projelere imza atıldığına işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Etiyopya'nın öncelikleri ve TİKA'nın kapasitesi doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye de hazırız. Koronavirüs pandemisi, standartlar ve teknik düzenlemelerin halk sağlığı için ne kadar önemli olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koymuş ve bu alanlarda iş birliğini teşvik etmiştir. Bu kapsamda, ülkelerimiz arasında sanayi, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, metroloji (ölçüm bilimi) ve kalibrasyon alanlarında iş birliğinin başlatılması da büyük önem arz etmektedir. Kovid-19 pandemisinin ekonomik etkilerinden en fazla etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmeler, öncelikli iş birliği alanları arasındadır. Bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Etiyopyalı muhatabı Federal Sınai Kalkınma Ajansı iş birliğinin daha ileriye taşınması amacıyla 2021-2022 yılları için bir eylem planı hazırlayacaktır."

"Etiyopya'nın enerji ve maden sektörü yeni iş birliği fırsatlarına işaret etmektedir"

Süleyman Soylu, Türk Hava Yolları'nın Etiyopya'ya doğrudan gerçekleştirdiği uçuşların, ikili ilişkilerin geliştirilmesine ivme kazandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Etiyopya'nın enerji ve maden sektörü, ülkelerimiz arasında ortaya çıkabilecek yeni iş birliği fırsatlarına işaret etmektedir. Ülkemizin de enerji ve madenler alanında önemli deneyimleri bulunmaktadır. Bu çerçevede, sahip olduğumuz tecrübeleri Etiyopyalı dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu hem toplantıda belirttik hem de burada bir kez daha yinelemek isterim. MTA ve TPAO, Etiyopyalı muhatap kuruluşlar ile iş birliğini geliştirmeye hazırdır. Kovid-19 pandemisi tüm dünyaya sağlık alanında bilgi ve deneyim paylaşımının ve iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu çerçevede, sağlık alanında da ortak bir çalışma grubunun oluşturulmasının karşılıklı fayda çerçevesinde olumlu getirileri olacağı kanaatindeyim."

Konuk Bakan Alabel'in kendisine "Etiyopya'da insanlar yeni doğanlar için 'Türk gibi güzel olsun' temennisini sürekli olarak söylerler" dediğini aktaran Soylu, "İnşallah bu ilişkilerimizle yıllara sari olan derin kültürünüzden gelen bu anlayışı mahcup etmeyiz." dedi.

"Yaptığımız anlaşmalarla çok önemli rakamlara imza attık"

Etiyopya Ticaret Bakanı Melaku Alebel de toplantıda çok önemli konuların konuşulduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki iş birliğinin sürmesi gerektiğini belirten Alabel, "Geçtiğimiz 20-25 yıl çok önemli bir dönemdi. Bu dönem içerisinde ortak toplantılar yaptık, çalışmalar gerçekleştirdik. Yaptığımız anlaşmalarla çok önemli rakamlara imza attık. İki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkiler giderek arttı. Sizlerin desteği sayesinde de 200 milyon kişinin bulunduğu bir pazara erişim sağlanabildi. Bunun da ötesine geçmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye-Etiyopya 8. Dönem Karma Ticari, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Komisyonu Toplantısı, tutanak imzalanmasıyla sona erdi.