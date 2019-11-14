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Türkiye EURO 2020'de

7 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finallerine katılma hakkı kazandığı için mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye EURO 2020'de, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finallerine katılma hakkı kazandığı için mutlu olduklarını söyledi.

Kurtulmuş, ay-yıldızlı ekibin elemelerin 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 finali vizesi aldığı maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güzel bir maç olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Hayırlı olsun. Çok mutluyuz. Gönül arzu ederdi ki yenerek İzlanda'yı uğurlayalım ama dişe diş, korakor bir mücadele oldu. Bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu zafer milletimize çok iyi geldi." diye konuştu.

Türk Telekom Stadı'nda atmosfere değinen Kurtulmuş, "Muhteşem, güzel ve gurur veren bir atmosfer vardı. Bu kadar büyük bir milli heyecan içinde vatandaşlarımızın tribünleri doldurması ayrı bir güzellik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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