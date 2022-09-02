TFF BİNASINA SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH ARANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

TFF BİNASINA SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH ARANIYOR

02.09.2022 12:42

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dalgıç polisler silahı bulmak için derede ve sazlık alanda arama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada dün saat 17.45 sıralarında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu. TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 5 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.O ve O.G. gözaltına alındı.  Bugün olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler saldırıda kullanılan silahı bulmak için sazlık alanda ve derede aramalar yaptı.

Görüntü dökümü:

-----------------Sazlık alanda arama yapan dalgıç polis -Dalgıç polislerden görüntü -Dere kenarındaki baraka -Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)

-Genel ve detay


YORUMLAR
500
Kocaelispor, sezonun ilk deplasmanı için yola çıktı Kocaelispor, sezonun ilk deplasmanı için yola çıktı Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile...
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Riva, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF BİNASINA SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH ARANIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 19:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: TFF BİNASINA SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH ARANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement