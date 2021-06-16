Türkiye-Galler

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bakü Olimpiyat
Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
Galler: Ward, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore
Kaynak: AA
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