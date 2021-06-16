Türkiye-Galler

A Milli Futbol Takımı 'nın Galler ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Duygu Delen davasında Başsavcılık, Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliyesine itiraz etti

Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz