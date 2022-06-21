Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Altan Öymen'in 90. Yaş Gününü Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Altan Öymen'in 90. Yaş Gününü Kutladı

21.06.2022 15:01
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Altan Öymen'in 90. Yaş Gününü Kutladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, dün 90 yaşına giren gazeteci yazar Altan Öymen’in doğum gününü İstanbul’da kutladı. Altan Öymen kutlamada “Genç gazeteciler tüm zorluklara rağmen çok iyi meslek seçtiklerini bilsinler. Kimse umudunu kaybetmesin. Güzel günler göreceğiz. Gazetecilik açısından bu zor günler de geçecek” diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, dün 90 yaşına giren gazeteci yazar Altan Öymen'in doğum gününü İstanbul'da kutladı. Altan Öymen kutlamada "Genç gazeteciler tüm zorluklara rağmen çok iyi meslek seçtiklerini bilsinler. Kimse umudunu kaybetmesin. Güzel günler göreceğiz. Gazetecilik açısından bu zor günler de geçecek" diye konuştu.

TGC Yönetim Kurulu, 20 Haziran'da 90 yaşına giren gazeteci yazar Altan Öymen'in doğum gününü İstanbul'da kutladı. Doğum günü kutlamasına TGC Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman İhsan Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Yönetim Kurulu üyeleri Pınar Aktaş ve Uğur Güç katıldı.

"GENÇ GAZETECİLER TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN ÇOK İYİ MESLEK SEÇTİKLERİNİ BİLSİNLER"

TGC Onur Kurulu Başkanı da olan Altan Öymen gazeteciliğin dünyanın en iyi mesleği olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Gazetecilik denilince benim aklıma Metin Toker'in sözü gelir. 'Dünyanın en iyi mesleğidir, doğru dürüst yapılırsa' demişti. Hakikaten doğru söylüyor. Gazetecilik en fazla yer görmeye müsait meslek. Dünyada görmediğim çok az yer var. İnsanın bu meslekte canı da sıkılmıyor. Dezavantajları da var. Her saat meslekle ilgilenmenizi gerektiren bir durum ortaya çıkabilir. Özel hayatınızı zorlaştırabilir. Örneğin 40. yaş günümde hapishanedeydim. Bu dönemde gazetecilik yapmak çok zorlaştı. Gazeteciliğe bu kadar müdahale edilen bir dönemi görmedim. Ama bu zor günler de geçecek diye düşünüyorum. Her şeye rağmen bu ülkenin güçlü bir demokrasi kültürü var. Genç gazeteciler tüm zorluklara rağmen çok iyi meslek seçtiklerini bilsinler. Kimse umudunu kaybetmesin. Güzel günler göreceğiz."

OLCAYTO: "ALTAN ÖYMEN, BASIN TARİHİMİZE TANIKLIK EDEN, YAŞAYAN ANIT İNSANLARIMIZDAN BİRİDİR"

TGC Başkanı Turgay Olcayto ise meslektaşı ve arkadaşı Altan Öymen'in 90 yaşına girmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Altan Öymen, basın tarihimize tanıklık eden, yaşayan anıt insanlarımızdan biridir. Hayatı boyunca gazeteciliği seçmiş, özellikle ajanscılığı batıdan Türkiye'ye ilkeleriyle getirmiş önemli bir isimdir. Bugün de kitaplarıyla genç kuşakların yakın tarihimize olan ilgisini derleyip toparlayan çok titiz bir çalışma yürütüyor. Bu hem Altan Öymen'in yaşamından bir kesit, daha çok da siyasi tarihimizin unutulmayan sayfalarını hatırlatması bakımından da çok değerli bir çalışma. Mesleğimizde biz gazeteciliğe başladığımız yıllarda 'abi' sözcüğüne çok önem vermiştik. Saygı duyduğumuz, kendimize rehber edindiğimiz ustalarımıza 'abi' diye seslenirdik. Altan Öymen de o abilerimizden biri olarak kaldı hep hayatımızda. Meslek örgütümüzün de en değerli üyelerinden biri olarak Onur Kurulumuza başkanlık ediyor. Onun görüşlerinden, deneyimlerinden yararlanıyoruz. Doğum günün kutlu olsun Altan abi."

YORUMLAR
500
Cenk Yüksel'den 3 Şarkıya Tek Klip Cenk Yüksel'den 3 Şarkıya Tek Klip TİP Genel Başkanı Baş: 'Meclise gönderilen ek bütçe teklifi iflasın itirafıdır' TİP Genel Başkanı Baş: 'Meclise gönderilen ek bütçe teklifi iflasın itirafıdır' Proje kapsamında Letonya ve Romanya'dan gelen öğretmenler Edirne mutfağını tanıdı Proje kapsamında Letonya ve Romanya'dan gelen öğretmenler Edirne mutfağını tanıdı
Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Altan Öymen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Altan Öymen'in 90. Yaş Gününü Kutladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Eşini öldürüp oğluna işkence yapan adam ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
15:02 Yavaş'tan Ankara'yı etkisi altına alan selle ilgili açıklama: Pahalı satışlardan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarıldı
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 15:27:07. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Altan Öymen'in 90. Yaş Gününü Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement