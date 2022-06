Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Altan Öymen'in 90. Yaş Gününü Kutladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, dün 90 yaşına giren gazeteci yazar Altan Öymen'in doğum gününü İstanbul'da kutladı. Altan Öymen kutlamada "Genç gazeteciler tüm zorluklara rağmen çok iyi meslek seçtiklerini bilsinler. Kimse umudunu kaybetmesin. Güzel günler göreceğiz. Gazetecilik açısından bu zor günler de geçecek" diye konuştu.

TGC Yönetim Kurulu, 20 Haziran'da 90 yaşına giren gazeteci yazar Altan Öymen'in doğum gününü İstanbul'da kutladı. Doğum günü kutlamasına TGC Başkanı Turgay Olcayto, Başkan Vekili Vahap Munyar, Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman İhsan Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Yönetim Kurulu üyeleri Pınar Aktaş ve Uğur Güç katıldı.

"GENÇ GAZETECİLER TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN ÇOK İYİ MESLEK SEÇTİKLERİNİ BİLSİNLER"

TGC Onur Kurulu Başkanı da olan Altan Öymen gazeteciliğin dünyanın en iyi mesleği olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Gazetecilik denilince benim aklıma Metin Toker'in sözü gelir. 'Dünyanın en iyi mesleğidir, doğru dürüst yapılırsa' demişti. Hakikaten doğru söylüyor. Gazetecilik en fazla yer görmeye müsait meslek. Dünyada görmediğim çok az yer var. İnsanın bu meslekte canı da sıkılmıyor. Dezavantajları da var. Her saat meslekle ilgilenmenizi gerektiren bir durum ortaya çıkabilir. Özel hayatınızı zorlaştırabilir. Örneğin 40. yaş günümde hapishanedeydim. Bu dönemde gazetecilik yapmak çok zorlaştı. Gazeteciliğe bu kadar müdahale edilen bir dönemi görmedim. Ama bu zor günler de geçecek diye düşünüyorum. Her şeye rağmen bu ülkenin güçlü bir demokrasi kültürü var. Genç gazeteciler tüm zorluklara rağmen çok iyi meslek seçtiklerini bilsinler. Kimse umudunu kaybetmesin. Güzel günler göreceğiz."

OLCAYTO: "ALTAN ÖYMEN, BASIN TARİHİMİZE TANIKLIK EDEN, YAŞAYAN ANIT İNSANLARIMIZDAN BİRİDİR"

TGC Başkanı Turgay Olcayto ise meslektaşı ve arkadaşı Altan Öymen'in 90 yaşına girmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Altan Öymen, basın tarihimize tanıklık eden, yaşayan anıt insanlarımızdan biridir. Hayatı boyunca gazeteciliği seçmiş, özellikle ajanscılığı batıdan Türkiye'ye ilkeleriyle getirmiş önemli bir isimdir. Bugün de kitaplarıyla genç kuşakların yakın tarihimize olan ilgisini derleyip toparlayan çok titiz bir çalışma yürütüyor. Bu hem Altan Öymen'in yaşamından bir kesit, daha çok da siyasi tarihimizin unutulmayan sayfalarını hatırlatması bakımından da çok değerli bir çalışma. Mesleğimizde biz gazeteciliğe başladığımız yıllarda 'abi' sözcüğüne çok önem vermiştik. Saygı duyduğumuz, kendimize rehber edindiğimiz ustalarımıza 'abi' diye seslenirdik. Altan Öymen de o abilerimizden biri olarak kaldı hep hayatımızda. Meslek örgütümüzün de en değerli üyelerinden biri olarak Onur Kurulumuza başkanlık ediyor. Onun görüşlerinden, deneyimlerinden yararlanıyoruz. Doğum günün kutlu olsun Altan abi."