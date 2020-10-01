Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası, 17-18 Ekim'de Sapanca'da yapılacak

Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası, 17-18 Ekim'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilecek yarışlara Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında olduğu çok sayıda kulübün katılması bekleniyor.
Şampiyonada olimpik yarışları 2 bin, master yarışları ise bin metre üzerinden yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:11 - Kaynak: AA
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