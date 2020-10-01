Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası, 17-18 Ekim'de Sapanca'da yapılacak

Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası, 17-18 Ekim'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilecek yarışlara Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında olduğu çok sayıda kulübün katılması bekleniyor.

Şampiyonada olimpik yarışları 2 bin, master yarışları ise bin metre üzerinden yapılacak.