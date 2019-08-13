Son Dakika Haberleri: "Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktı"
Son Dakika Güncel Haber

"Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktı"

1 saat önce

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında çıkan 27 yangının Kütahya'daki hariç tamamının kontrol altına alındığını söyledi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında çıkan 27 yangının Kütahya'daki hariç tamamının kontrol altına alındığını söyledi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Özgür, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, orman teşkilatının hava ve kara unsurlarının bayram da olsa görevlerinin başında olduğunu belirtti.
Türkiye genelinde dün orman ve zirai tarım alanlarında 27 yangın çıktığını anlatan Özgür, şunları kaydetti:
"Sıcaklıkların yüksek olması ve rüzgarın etkisiyle 15'i ormanlık alanda, 12'si de tarım alanında olmak üzere 27 yangın çıktı. Türkiye çapında ekiplerimiz yangınlara anında müdahale etti. Şu an itibariyle Kütahya'daki yangın hariç tamamı kontrol altında. Kütahya'daki yangının kontrol altına alınabilmesi için de ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerimizin de çalışmalara katılmasıyla Kütahya'daki yangını da inşallah söndürmüş olacağız."
Türkiye'deki yangınların çıkış sebeplerinin yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Özgür, vatandaşların sıcaklığın yüksek ve nemin düşük olduğu zamanlarda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rapçi Killa Hakan gözaltına alındı
İmamoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan çıkışı: Ben de onun kadar semboliğim AK Partili Metin Külünk, ABD ile oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki gösterdi Teröristbaşı Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 05:12:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]