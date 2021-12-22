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Türkiye, global özgürlükler raporunda 165 ülke arasında 139'uncu - Son Dakika

Türkiye, global özgürlükler raporunda 165 ülke arasında 139'uncu

22.12.2021 08:43
Türkiye, global özgürlükler raporunda 165 ülke arasında 139'uncu

Türkiye, ekonomisi ve halkı en özgür ülkeler listesinde kan kaybediyor. Bu yıl 6 sıra birden gerileyerek listenin en dibindeki 30 ülke arasına geriledik.

Kanada merkezli düşünce kuruluşu Fraser Institute tarafından hazırlanan "Global Özgürlükler Raporu"nun 2021 sonuçlarına göre Türkiye, ekonomisinin ve vatandaşlarının özgürlükleri bakımından 165 ülke arasında 139'unculuğa geriledi. Sadece son bir yılda 6 sıra birden gerileyen Türkiye, Venezuela'dan sonra söz konusu ligde 2008'den beri en hızlı düşüşü gerçekleştiren ülke oldu.

Sözcü'nün haberine göre, Endeks, ülkelerdeki bireylerin başkalarının haklarını zedelemeden istedikleri her konuda kendilerini ifade edebilme özgürlüklerinden, yasaların gücüne, ekonomide tüm aktörlerin serbest rekabet imkanına kadar farklı alanlarda ölçümler yapılarak hazırlandı.

NİKARAGUA TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE

Listenin ilk sırasında 9.11 olan özgürlük notuyla İsviçre yer alıyor. Onu Yeni Zelanda ve Danimarka izliyor. Ardından diğer gelişmiş ülkeler sıralanıyor. Mozambik 104'üncü sırada, Ruanda 120'ncı sırada, Mali 124, Nikaragua 125'inci sırada ancak Türkiye bu bölümde de yok… 131'inci sırada Birleşik Arap Emirlikleri, 132'nci sırada Etiyopya, 134'üncü sırada Vietnam, 137'nci sırada Cibuti ve 138'inci sırada Gine bulunuyor. Türkiye, tüm bu ülkelerin gerisinde, 5.79'a gerileyen özgürlük notuyla özgürlükler liginde ancak 139'uncu sırada kendine yer bulabiliyor.

"ÖZGÜR OLANLAR DAHA MUTLU"

Raporda, özgür ülkelerin daha zengin ülkeler olduğuna vurgu yapılarak, "İnsanlar özgür olduklarında, kendileri ve aileleri için daha mutlu ve sağlıklı bir hayat kurabilmek için daha fazla fırsat buluyorlar" denildi.

Türkiye ekonomik özgürlükler bakımından 6.54'lük notuyla 165 ülke arasında 114'üncü sırada gösteriliyor. Türkiye'nin ekonomik özgürlük notunun da son 10 yılda sürekli azaldığı dikkat çekiyor. 2008 yılında hazırlanan ilk endekste Türkiye'nin ekonomik özgürlük notu 6.99 idi.

Raporda Türkiye'deki ekonomik özgürlüklere dair de notlandırma yapıldı. Burada en düşük not, 4.8 ile "yargı sistemi ve mülkiyet hakları" kategorisinde. Türkiye'nin özgürlük endeksinde regulasyon notu da oldukça düşük: 5.8.

Türkiye, global özgürlükler raporunda 165 ülke arasında 139'uncu

Özgürlük, Türkiye, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, global özgürlükler raporunda 165 ülke arasında 139'uncu - Son Dakika


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