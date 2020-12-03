Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19'u atlattı - Son Dakika

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19'u atlattı

03.12.2020 09:55
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19'u atlattı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, tedavisinin olumlu sonuçlanmasıyla sağlığına kavuştu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, tedavisinin olumlu sonuçlanmasıyla sağlığına kavuştu.

Başkan Aydın'ın 15 gün önce Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Aydın, sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan başkan Aydın, "Karantina sürecim bitti. Sağlığım Allah'a şükür gayet yerinde. Bu süreçte arayan soran ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Kısa zaman içerisinde görevimin başına döneceğim" dedi.


Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19'u atlattı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19'u atlattı - Son Dakika Spor


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