Türkiye İhracatı 2028'de 308,5 Milyar Dolar Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye İhracatı 2028'de 308,5 Milyar Dolar Olacak

24.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ihracat odaklı politikalarıyla dünya ihracatındaki payının artması bekleniyor.

Küresel ölçekte ticaret politikalarında artan belirsizliklere karşın ihracat odaklı politikaların sürdürülmesi, pazar çeşitlendirme stratejileri ve rekabet gücünü artırmaya yönelik adımlarla Türkiye ekonomisinin dünya ihracatından aldığı payın artmaya devam etmesi ve ihracatın 2028 sonunda 308,5 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

AA muhabirinin 2026-2028 dönemini kapsayan Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, küresel ölçekte ticaret politikalarındaki artan belirsizlikler, özellikle son bir yıl içerisinde etkisini hissettirmeye başlayan tarife gerilimleri ve korumacı eğilimler, 2026 yılında küresel ticaret üzerinde baskılayıcı unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bu durum, önümüzdeki dönemde hem küresel ekonomik görünüm hem de dünya ticaret hacminin göstereceği performans üzerinde aşağı yönlü baskılar oluşturuyor.

Buna rağmen, ihracat odaklı politikaların sürdürülmesi, pazar çeşitlendirme stratejileri ve rekabet gücünü artırmaya yönelik adımlarla Türkiye ekonomisinin dünya ihracatından aldığı payın artmaya devam etmesi ve ihracatın program dönemi sonunda 308,5 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

Küresel ekonomik dalgalanmalara ve artan jeopolitik belirsizliklere rağmen hizmetler dengesinin önemli bir kalemi olan turizm sektörü güçlenmeye devam ediyor.

Bununla birlikte, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini daha etkin kullanması için yeni küresel eğilimler yakından takip edilecek, sağlık, spor ve kültür turizmi alanlarında tanıtım, pazarlama ve işbirliği faaliyetleri artırılarak hizmet kapasitesi güçlendirilecek.

Turizmin tüm yıla ve ülke geneline yaygınlaştırılacağı bütüncül bir anlayış ile ziyaretçi başına gelirin artırılması odaklı tematik turizm türleri desteklenecek.

Bu kapsamda, seyahat gelirlerinin 2028 yılında yaklaşık 68,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hizmetler dengesinin bir diğer önemli kalemi olan taşımacılık sektöründe, Türkiye'nin tedarik zincirindeki konumunu güçlendirecek, daha kısa sürede ve daha az maliyetle önemli pazarlarda ihracatın sürdürülebilirliğini sağlayacak altyapı oluşturulacak.

Böylelikle, hizmetler dengesinin program dönemi sonunda 75,3 milyar dolara ulaşarak cari işlemler hesabına önemli ölçüde pozitif katkı sağlaması tahmin ediliyor.

Dost ve yakın ülkeler başta olmak üzere, ikili ve çok taraflı diyalog ve istişare mekanizmalarından azami düzeyde faydalanılacak

Program dönemi boyunca cari işlemler açığı iyileştirilerek dış denge kaynaklı risklerin azaltılması sağlanacak. Bu kapsamda, ihracatta ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, stratejik işbirliklerinin güçlendirilmesi, ihracatın finansmanının desteklenmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, rekabetçiliğin artırılması ve arz güvenliğinin desteklenmesi temel öncelikler arasında olacak.

Sağlanacak kazanımlarla program dönemi sonunda cari açığın toplam hasılaya oranının yüzde 1 seviyesine kadar gerilemesi ve ithalatın 410,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Program kapsamında ihracatta ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması ekseninde ihracatın geleneksel ürün ve pazar yapısı geliştirilecek, Türkiye markasının bilinirliği artırılacak ve küresel ticarette son dönemdeki eğilimlerin ortaya çıkaracağı fırsatlardan azami şekilde istifade edilecek.

Stratejik işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yeni ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesine yönelik ticaret diplomasisi araçları etkin şekilde kullanılacak.

Dost ve yakın ülkeler başta olmak üzere, ikili ve çok taraflı diyalog ve istişare mekanizmalarından azami düzeyde faydalanılacak, güvenlik alanındaki ortak tehditlere karşı işbirliği çabaları ve bölgesel barışa yönelik girişimler sürdürülecek.

İhracatın finansmanının desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'ın iş modeli ve kurumsal altyapısı uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak güçlendirilecek ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla ihracatçılar için kefalet yükü azaltılacak.

Küresel ölçekte rekabet gücünün artırılmasını teminen yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacak politikalarla uluslararası düzenlemelere uyum güçlendirilecek.

Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi araçlara uyum sürecinde karbon yoğun sektörlerin ihracat görünümü ve rekabetçilik analizleri yapılarak ürün ve sektör bazlı risk ve fırsatlar belirlenecek.

Türkiye'nin rekabet gücü ve küresel değer zincirlerindeki konumu daha üst seviyelere çıkarılacak

Rekabetçiliğin artırılması ve arz güvenliğinin desteklenmesi kapsamında enerji ve tarım arz güvenliğinin temini, bölgesel bağlantısallığın artırılması, uzak ülkelerle bağların güçlendirilmesi bütüncül bir biçimde sürdürülecek.

Türkiye'nin bölgesel enerji ticaret merkezi olmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Madencilik sektöründe AR-GE'ye dayalı yerli teknoloji ve ürün geliştirilmesi çalışmaları yapılacak, nükleer teknolojiler stratejisi ve eylem planı hazırlanacak.

İthalatın yerli üretim üzerinde oluşturduğu etkiler bütün yönleriyle ele alınarak uluslararası yükümlülükler çerçevesinde rekabeti artıracak politika ve önlemler yürürlüğe konacak.

Program döneminde, Türkiye'nin rekabet gücü ve küresel değer zincirlerindeki konumu daha üst seviyelere çıkarılacak ve hizmetler sektörünün potansiyeli daha etkin şekilde kullanılacak.

Mal ve hizmet ihracatında nicelik ve nitelik bakımından elde edilen kazanımların yanı sıra yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ihracat artışını teşvik eden, kritik ürün ve teknolojilerde ithalata bağımlılığı azaltmayı sağlayan politikalarla Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay artırılacak.

Böylece cari işlemler dengesinde sağlanacak kademeli ve kalıcı iyileşme, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam edecek.

Kaynak: AA

Dış Politika, Teknoloji, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İhracatı 2028'de 308,5 Milyar Dolar Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor 2015 yılında duyurulan projeye mahkemeden onay çıktı: Kadıköy sahiline cami geliyor
Ahmet Özer’e “Kent Uzlaşısı“ davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası
Rafa Silva ilk günden Benfica’da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın “PKK’nın başındaki Türk“ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
12:22
İllallah eden mahalleli evinin camına “Uyuşturucu satışı yoktur“ yazısı astı
İllallah eden mahalleli evinin camına "Uyuşturucu satışı yoktur" yazısı astı
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:32
Gençlik nereye gidiyor Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 13:52:07. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye İhracatı 2028'de 308,5 Milyar Dolar Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.