Türkiye ile ABD arasındaki ticari potansiyel New York'taki panelde ele alındı - Son Dakika

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu'nun konuşması

TOBB Gıda ve İçecekler Meclisi Üyesi Murat Hocalar'ın konuşması

İstikbal Mobilya A.Ş Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük'ün konuşması

TİM Marka Konseyi Başkan Vekili Süleyman Orakçıoğlu'nun konuşması NEW YORK (AA) – Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'de devam eden Ticari Diplomasi Etkinlikleri kapsamında New York'taki Türkevi'nde panel düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Washington Basın Müşaviri Muhammed Bilal Kenasarı'nın moderatörlüğündeki "Refah için Güç Birliği: Türkiye-Amerika İlişkileri" adlı panele, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Gıda ve İçecekler Meclisi Üyesi Murat Hocalar, İstikbal Mobilya A.Ş Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Marka Konseyi Başkan Vekili Süleyman Orakçıoğlu katıldı.

Ayhan Zeytinoğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD ve Türkiye'nin 2. Dünya savaşı sonundan bu yana müttefik iki ülke olduğunu belirterek, "Son yıllarda Türkiye-ABD ilişkilerinde iniş çıkışlar oldu ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan son kriz, transatlantik ittifakı ve bunun içinde Türkiye'nin önemini ortaya koyuyor." dedi.

Türkiye ile ABD arasında ilişkileri tekrar canlandırmanın ve derinleştirmenin tam zamanı olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, özellikle ekonomik ve ticari alanda atılacak adımların buna önemli katkılar sağlayacağına vurgu yaptı.

Zeytinoğlu, "Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 2009'daki 10,8 milyar dolardan 2020'de 18 milyar dolara, 2021'de de 28 milyar dolara çıktı. ve hala ticari hacmi ve çeşitliliği yükseltme konusunda büyük bir potansiyel var." şeklinde konuştu.

Türkiye'de ABD yatırımlarının arttırılmasının iki ülke arasındaki ilişkilere ve hedeflenen 100 milyar dolar ticaret seviyesine pozitif etki yapacağını anımsatan Zeytinoğlu, "Rusya'da bulunan bazı ABD şirketlerinin mevcut krizden dolayı Türkiye'ye yönelmesini bekliyoruz. Türkiye'nin bu konuda kapıları açıktır." ifadesini kullandı.

-"ABD gümrük tarifeleri iki ülke ticaretinde büyük problem"

TOBB Gıda ve İçecekler Meclisi Üyesi Murat Hocalar, küresel ısınma, Kovid-19 salgını ve şu an devam eden savaşların dünyadaki gıda sektörünün önemini ortaya koyduğuna ve bunun ülkelerin güvenliğini ilgilendiren bir konu haline geldiğine dikkat çekti.

Hocalar, Türkiye'nin tarım konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğuna işaret ederek, tarımsal üretim bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da onuncu en büyük ülke olduğu, kuru incir, fındık ve kuru kayısı üretiminde de dünya lideri konumunda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Küresel bazda Türkiye'nin 2020'de 190 ülkeye 1800 çeşit tarımsal ürün ihraç ettiğini kaydeden Hocalar, ABD'ye süt ürünleri alanında 1 milyar dolardan fazla ihracat yapıldığını aktardı.

Hocalar, "Daha ne yapabiliriz, ticarette hangi fırsatlar iş ortaklığına ve kazanca dönüşebilir, bunlara odaklanmalıyız. Biz üretim yöntemleri, gelişmiş materyal teknolojileri ve katma değerli bio ürünler gibi yeni alanlarda iş birliğine hazırız. Dünya değişiyor ve biz buna birlikte katkıda bulunabiliriz." dedi.

İstikbal Mobilya A.Ş Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük de küresel mobilya üretiminin 600 milyar dolar civarında olduğunu, ABD'nin yaklaşık 130 milyar dolar ile dünyanın önde gelen pazarı konumunda bulunduğunu söyledi.

Yörük, Kovid-19 salgını ile mobilya sektörünün lojistik ve kaynaklara erişim konusunda problem yaşadığına dikkat çekerek, buna rağmen dünya mobilya üretiminde 8. sırada yer alan Türkiye'nin ürünlerinin yüzde 50'sini ana pazar olan Avrupa'ya ihraç ettiğini belirtti.

"Maalesef ABD'ye ihracatımız yaklaşık 300 milyon dolar civarında, bu rakam çok küçük." diyen Yörük, iki ülke arasında mobilya sektöründeki ticareti yıllık en az 10 milyar dolara çıkarmak için büyük bir potansiyel bulunduğunu vurguladı.

TİM Marka Konseyi Başkan Vekili Süleyman Orakçıoğlu ise iki ülke arasındaki ticarette ABD gümrük tarifelerinin çok yüksek olması problemine işaret etti.

Orakçıoğlu, "Bence gümrük tarifelerini tekrar gözden geçirip yeni bir anlaşma yapmalıyız. Çünkü şu an her iki taraf için de kazan-kazan ticari imkanı var." şeklinde konuştu.

Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afrika'da pazarlara açılarak dünyada rekabeti öğrendiklerini belirten Orakçıoğlu, "Geçen yıl ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi rekor düzeyde 28 milyar dolara ulaştı. Biz ticarette pozitif bir eğilim görüyoruz. Bizi 100 milyar dolar hedefe ulaşmak için çok fırsatlar bekliyor ancak gümrük tarifeleri büyük problem ve bu çözülmeli." ifadelerini kullandı.