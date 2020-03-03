Türkiye ile Almanya'dan ortak 'Hanau' bildirisi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile geçtiğimiz ay 10 kişinin öldürülmesi ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Hanau'da yaşanan saldırı ile ilgili telefonla görüştü. Görüşme sonrası ortak yayımlanan bildiride, Almanya ve Türkiye'nin atılan nefret tohumlarının büyümesine izin verilmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Horst Seehofer ile 19 Şubat 2020'de Hessen eyaletinde bağlı Hanau kentinde yaşanan saldırı ile ilgili telefonla görüştü. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın bildirisi yayımladı. Bildiride, Almanya ve Türkiye'nin içişleri bakanlarının saldırıdan ötürü büyük şok ve üzüntü içerisinde olduğu belirtilerek, "Failin ırkçı ve İslam düşmanı nedenlerden hareket ettiği açıkça ortadadır. Saldırının kurbanları arasında Türk kökenli birden fazla kişi bulunmaktadır. Almanya ve Türkiye'nin içişleri bakanları, tüm mağdurların ve ailelerin acısını yürekten paylaştıklarını dile getirmektedirler. Mağdurların korunmasından sorumlu görevliler ve tüm devlet makamları, mağdur kişilere ellerinden gelen tüm desteği verme çabası içindedirler. Soruşturma makamları ise, bu olayın tamamen açıklığa kavuşturulması, olayın kendisi ve faili ile ilgili net ve eksiksiz bir tablonun elde edilmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Bunun bir parçası da failin eylemi tek başına mı gerçekleştirdiğinin yoksa aşırı sağcılar ve teröristlerle iletişim içinde mi olduğunun tamamen ve eksiksiz bir şekilde ortaya çıkarılması olacaktır" denildi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Ortak bildiride, Hanau saldırısının Almanya'da ırkçı ve aşırıcı bir zihniyete dayanan, birkaç ay içinde gerçekleşen üçüncü sağcı terör saldırısı olduğu belirtildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum, aşırı sağcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Failler işledikleri suçlarla, topluma düşmanlığı ekmeyi, karşılıklı önyargılarını beslemeyi ve halk gruplarını bütünüyle birbirine düşürmeyi hedeflemektedirler. Biz buna hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Mağdur grupların, özellikle Türklerin ve Türk kökenli Almanların olaya verdiği ölçülü tepkiler, terörün aramıza girmesine müsaade etmeyeceğimizin cesaret verici bir göstergesidir. Almanya ve Türkiye atılan nefret tohumlarının büyümesine izin verilmemesi gerektiği konusunda hemfikirdir. Aynı zamanda dinler ve dünya görüşleri arasında çatışmaların önlenmesinin en iyi yolunun yakın işbirliği olduğu konusunda da hemfikiriz. Bunun için oluşturulan tüm kanalları yoğun bir şekilde kullanmayı hedeflemekteyiz. Zira barış içinde birlikte yaşamanın yolu, karşılıklı olarak birbirini tanımak ve birbirine değer vermekten geçmektedir. "

ANKARA, -