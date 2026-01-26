Türkiye ile Filistin Arasında Çalışma ve İstihdam Alanında İşbirliği Anlaşması

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye ile Filistin arasında çalışma ve istihdam alanlarında işbirliğini öngören anlaşmanın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Dr. Enas Dahadha Attari ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Görüşme kapsamında, Türkiye ile Filistin arasında çalışma ve istihdam alanlarında işbirliğini öngören bir anlaşma imzalandı.

Bakan Işıkhan, imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini belirterek, önümüzdeki dönemde çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik başta olmak üzere birçok alanda Filistin ile işbirliğinin derinleştirileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Filistin halkına desteğinin süreceğini vurgulayan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin'in her zaman yanında olunmaya devam edileceğini kaydetti.