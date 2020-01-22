Türkiye ile gerginlikte destek arayan Yunanistan: Mike Pompeo'dan mektup aldık

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Yunan hükümetine bir mektup gönderdiği açıklandı.

Mektubun Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis adına yazıldığını bildiren Petsas, bugünkü basın toplantısında, "ABD, bu mektupta sadece tüm anlaşmazlıklarını barışçıl yöntemlerle çözümlenmesi ve kışkırtıcı eylem veya açıklamalardan uzak durulması gerektiğini söylemiyor. Onların aynı mektup içinde iki kez altını çizdiği en önemli şey, ABD'nin halen Yunanistan'ın refahını, güvenliğini ve demokrasisini desteklemeye sadık olduğu. Onlar ayrıca Yunanistan'ı, Avrupa'da lider, Doğu Akdeniz ile Balkanlar'da anahtar müttefik ve en önemli aktör olarak desteklemeye devam edeceklerini kaydetti" ifadelerini kullandı.

"ABD-YUNANİSTAN İLİŞKİSİ EN İYİ SEVİYESİNDE"

Pompeo'nun mektubunun, ABD-Yunanistan ilişkilerinin son yıllarda en iyi seviyede olduğunun kanıtı olduğunu söyleyen Petsas, "Aynı zamanda bu, Başbakan'ın iki hafta önce Washington'a yaptığı ziyaretini kıymetten düşürmeye çalışanlara da yanıt" dedi. Yunanistan, Türkiye ile anlaşmazlıkta ABD'nin desteğini arıyor.