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Türkiye ile Macaristan arasında 9 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Macaristan arasında 9 anlaşma imzalandı

11.11.2021 19:36
Türkiye ile Macaristan arasında 9 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşmaya imza atıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban huzurunda iki ülke arasında 9 anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Orban'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşme ve Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Szechenyi Macaristan Milli Kütüphanesi Arasındaki İşbirliği Protokolü", Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ve Szechenyi Macaristan Milli Kütüphanesi Genel Müdürü David Rozsa tarafından imzalandı.

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Medya Hizmetleri ve Varlık İşletme Fonu (MTVA) ve Duna Medya Hizmetleri Kar Amacı Gütmeyen Kamu Ltd. Şti. (Duna) Arasında İşbirliği Protokolü"nü, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Macaristan Medya Hizmet Desteği ve Varlık Yönetimi Fonu ile Duna Medya Hizmeti Kar Amacı Gütmeyen Kamu Şirketi Genel Müdürü Daniel Papp imzaladı.

"Anadolu Ajansı (AA) ve Medya Hizmet Desteği ve Varlık Yönetimi Fonu (MTVA) ve Duna Medya Hizmeti Kar Amacı Gütmeyen Kamu Şirketi (Duna) Arasında İş Birliği Anlaşması" Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Macaristan Medya Hizmet Desteği ve Varlık Yönetimi Fonu ile Duna Medya Hizmeti Kar Amacı Gütmeyen Kamu Şirketi Genel Müdürü Daniel Papp tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Alanlarında İş Birliğine Yönelik Anlaşma", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics tarafından imzalandı.

"Türk Standartları Enstitüsü ile Macar Standartları Enstitüsü Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanlarında Mutabakat Zaptı"na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto imza koydu.

"Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Stipendium Hungaricum Burs Programı Çerçevesinde 2020-2022 Yılları Arasında Yürütülecek İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ek Protokol"ü, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında 2024 Karşılıklı Kültür Yılına İlişkin İşbirliği Niyet Bildirgesi", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşması", Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Miklos Kasler tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması"nı da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Macaristan Aile İşleri Bakanı Katalin Novak imzaladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Macaristan arasında 9 anlaşma imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Macaristan arasında 9 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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