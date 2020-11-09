Türkiye ile Moldova işbirliğinde tarım heyeti oluşturulacak - Son Dakika

Türkiye ile Moldova işbirliğinde tarım heyeti oluşturulacak

09.11.2020 16:05
Türkiye ile Moldova işbirliğinde tarım heyeti oluşturulacak, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Moldova Yürütme Kurulu Üyesi Cahit Urfan, Türkiye ile Moldova işbirliğinde Ar-Ge, inovasyon ve yatırım çalışmaları yapılması amacıyla tarım heyeti oluşturulacağını bildirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Moldova Yürütme Kurulu Üyesi Cahit Urfan, Türkiye ile Moldova işbirliğinde Ar-Ge, inovasyon ve yatırım çalışmaları yapılması amacıyla tarım heyeti oluşturulacağını bildirdi.

Aynı zamanda Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya İl Başkanı Urfan, yaptığı yazılı açıklamada, Moldova Dışişleri Bakanı Oleg Tsulya'yı Antalya'da ağırladıklarını ve işbirliği için görüşme yaptıklarını belirtti.

Görüşmelerde, Tsulya'nın yanı sıra, Moldova Ankara Temsilcisi Büyükelçi Dmitri Croitor, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy ve ASKON Antalya yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiğini anlatan Urfan, "Yapılan görüşmelerde ortaklaşa kurulacak bir tarım heyetinin, Ar-Ge, inovasyon ve yatırım çalışmaları yapması ile Moldova Ticaret ve Sanayi Odasına elektronik ticaret ve ihracat yazılımına destek verilmesi yönünde adımlar atılması kararlaştırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Moldova, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Moldova işbirliğinde tarım heyeti oluşturulacak - Son Dakika


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