Türkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyor - Son Dakika
Türkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyor

28.01.2026 20:26
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasında özellikle denizcilik ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli temaslarda bulunduklarını belirterek, ilişkilerin...

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasında özellikle denizcilik ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli temaslarda bulunduklarını belirterek, ilişkilerin "kazan-kazan" anlayışıyla daha da ileri taşınacağını söyledi.

Başkent Mogadişu'da AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ünüvar, temasları çerçevesinde farklı devlet yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve son olarak Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur ile görüştüklerini ifade etti.

Ünüvar, Türkiye'nin Somali ile ilişkilerinde 2011'in bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Somali'ye yaptığı ziyaretin ardından her şeyin farklı bir boyuta taşındığını vurguladı.

Somali'de son derece iyi karşılandıklarını dile getiren Ünüvar, görüşmelerde denizcilik alanındaki işbirliğinin detaylı şekilde ele alındığını kaydetti.

"Türkiye sahip olduğu bu gücü Somali ile paylaşmak istiyor"

Ünüvar, Türkiye'nin 217 limana sahip olduğunu, bunlardan 192'sinin uluslararası liman statüsünde bulunduğunu aktararak, Türk limanlarının 5'inin dünya genelinde en iyi 100 liman arasında yer aldığını ve Türkiye'nin denizcilik filosu bakımından dünyada 10'uncu sırada bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin sahip olduğu bu gücü Somali ile paylaşmak istediklerini ifade eden Ünüvar, Somali'nin uluslararası denizcilik açısından stratejik bir konumda bulunduğunu söyledi.

Ünüvar, uluslararası denizcilik platformlarında Somali'nin üyeliğinin güçlendirilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu süreçte sahip olduğu tecrübeleri Somali ile paylaştığını aktardı.

"Denize hakimiyet, ulusal hakimiyetin önemli bir parçasıdır"

İki bakanlık nezdinde temas noktalarının belirleneceğini aktaran Ünüvar, Somali'ye faydalı somut projeler üzerine çalışılacağını ifade etti.

Ünüvar, "Denize hakimiyet, ulusal hakimiyetin önemli bir parçasıdır." diyerek, bu kapsamda yetişmiş insan gücünün büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Türkiye'nin 1999'dan bu yana Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne üye olduğunu hatırlatan Ünüvar, Somali ile ilişkilerin her alanda olduğu gibi denizcilikte de karşılıklı fayda temelinde daha da güçleneceğini ifade ederek sözlerine son verdi.

Türkiye ve Somali arasındaki işbirliği, 2011'den bu yana çok boyutlu alanlarda gelişiyor

Türkiye ve Somali arasındaki işbirliği, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı inşası gibi çok boyutlu alanlarda gelişiyor.

Denizcilik alanında, 2025'te Doğu Afrika'nın en iyi limanı seçilen başkent Mogadişu'daki liman, Somali'nin en büyük limanı olup Türk firması Albayrak Holding tarafından işletiliyor.

Mogadişu'daki TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü ile Somali ordusunu eğiten Türkiye, savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Türk Kızılay) ile ülkenin istikrarına stratejik destek sağlıyor.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Durmuş Ünüvar, Dış Politika, Denizcilik, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Somali, Güncel, Son Dakika

