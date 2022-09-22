TİMAV 10. Geleneksel Hikaye Yarışması'nın kazananları ödüllendirildi - Son Dakika
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TİMAV 10. Geleneksel Hikaye Yarışması'nın kazananları ödüllendirildi

22.09.2022 16:14
TİMAV 10. Geleneksel Hikaye Yarışması'nın kazananları ödüllendirildi

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 10. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) ile Selçuklu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 10. Geleneksel Hikaye Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, yarışmaya 50'den fazla şehirden 600 hikayenin geldiğini söyledi.

Önemli projelerle imam hatiplilere hizmet etmeye gayret ettiklerini ifade eden Öksüz, "İmam hatip nesli söz tohumlarını insanlığın gönüllerine eken bir nesildir. Söz tohumdur, tarlası gönüllerdir. Kaynağı inançlar, kültürler, değerler ve fikirlerdir. Tohum ekmeye, her alanda olduğu gibi devam edeceğiz." dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da organizasyona 10 yıldır destek verdiklerini, bundan dolayı da mutlu olduğunu vurguladı.

Yarışmaya öğrencilerin gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Pekyatırmacı, "Türkiye hem coğrafyasında hem bütün dünyada lider ülke olacak. Lider ülkenin gençleri, lider ülkenin kurucuları da inşallah sizler olacaksınız. Biz ikinci yüzyılda lider ülkeyi, lider Türkiye'yi sizlerle beraber inşa edeceğimize inanıyoruz ve sizlere sonuna kadar güveniyoruz." diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Rabia Yılmaz, ikinci olan Ayşegül Yıldırım ve üçüncü olan Sudenaz Çelik ile dereceye giren diğer öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Necmettin Erbakan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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Kaynak: AA

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