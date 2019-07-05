Türkiye-İran 54. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

Türkiye
ve İran
arasında "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 54'üncüsü İran'ın Hoy kentinde yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van
Valisi Mehmet Emin Bilmez
başkanlığındaki Türkiye heyeti, Kapıköy-Razi Sınır Kapısı'ndan İran'ın Hoy kentine gitti.
Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi tarafından karşılanan Vali Bilmez ve beraberindekiler, Alt Güvenlik Komite Toplantısı'nda, terörle mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele ve sınır güvenliği konularını görüştü.
Toplantının ardından açıklama yapan Bilmez, İran heyeti ile yaptıkları görüşmelerin iş birliği ve güven ortamını artırdığını söyledi.
İki ülkenin ortak sınırını ilgilendiren sorunların toplantıda gündeme getirildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:
"Eksikliklerin giderilmesi için bilgi alışverişinde bulunduk. Bu toplantılar karşılıklı bilgi alışverişinin yanında, şehirlerimizi, kültürlerimizi ve birbirimizi tanıma imkanı da sağlıyor. Bu vesile ile İran heyetine ve İran halkına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum."
Abidi ise, samimi ve dostane geçen ortamda önemli kararlar aldıklarını belirterek, "Sınır güvenliğinin arttırılması, terörizme karşı mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için kararlar aldık. Bu arada her iki ülkenin sınırdaki vatandaşlarının ticareti için önemli olan bir Kapıköy-Razi Sınır Kapısı var. Bu büyük bir nimettir. Buradaki ticaretin geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. İnşallah her anlamda iş birliğimiz gelişerek devam edecek." diye konuştu.
Toplantıya, Çaldıran
Kaymakamı Tekin Dündar
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Van Valiliği
Özel Kalem Müdürü Ekrem Tanış ve İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca
katıldı.