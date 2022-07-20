Türkiye, İran ve Rusya liderleri Üçlü Zirve'de buluştu-1 - Son Dakika
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Türkiye, İran ve Rusya liderleri Üçlü Zirve'de buluştu-1

20.07.2022 11:10
Türkiye, İran ve Rusya liderleri Üçlü Zirve'de buluştu-1

? İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Astana formatında Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı.

? İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Astana formatında Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı.

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Putin, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi sonrası ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Putin, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi sonrası ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin açılışında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin açılışında konuştu: (1) Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, İran ve Rusya liderleri Üçlü Zirve'de buluştu-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, İran ve Rusya liderleri Üçlü Zirve'de buluştu-1 - Son Dakika
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