? İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Astana formatında Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı.
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › Türkiye, İran ve Rusya liderleri Üçlü Zirve'de buluştu-1 - Son Dakika
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