Niğde'de kadınlara mikrokredi desteği verildi - Son Dakika
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Niğde'de kadınlara mikrokredi desteği verildi

27.07.2022 14:15
Niğde'de kadınlara mikrokredi desteği verildi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Niğde Mahmut Önügören Mikrofinans Şubesi tarafından mikrogirişimci 10 kadına toplam 70 bin liralık çek dağıtıldı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Niğde Mahmut Önügören Mikrofinans Şubesi tarafından mikrogirişimci 10 kadına toplam 70 bin liralık çek dağıtıldı.

Niğde Mahmut Önügören Mikrofinans Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, TİSVA Kurucusu Prof. Dr. Aziz Akgül, İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin geleceğinin daha parlak olmasının, çekirdek ailede yoksulluğun azaltılmasından geçtiğini belirtti.

Bu durumun kadınların aktif şekilde iş hayatında yer almasıyla mümkün olacağını aktaran Akgül, şunları kaydetti:

"Çalışamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları ayni ve nakdi yardımı yapmak, hepimizin insanlık görevi olmasının yanında, sosyal devletin de gereğidir. Ancak çalışabilecek durumdaki yoksulların hibe yardımlar yerine, kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları teşvik edilmeli ve bu yönde desteklenmelidir."

Adil Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Önügören ise binlerce Niğdeli kadına destek olmalarından duyduğu mutluluğu aktardı.

Desteğe ihtiyacı olan ve iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınlara yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade eden Önügören, "Bugüne kadar merkez, Bor, Sazlıca, Yeşilburç ve Güllüce köyleri başta olmak üzere birçok ilçe, belde ve köyde 2 bin 625 iş fikri olan dar gelirli kadına ulaştık. 22 Temmuz itibarıyla Niğde'de 17 milyon 683 bin lira mikrokredi dağıtıldı, 16 milyon 330 bin lira mikrokredi tahsilatı gerçekleştirildi. Şu anda 549 mikrogirişimci kredi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 10 kadına, toplam 70 bin liralık çek verildi.

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Kaynak: AA

Aziz Akgül, Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de kadınlara mikrokredi desteği verildi - Son Dakika

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