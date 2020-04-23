Türkiye, İstiklal Marşı'nı söyledi - Son Dakika

Işıklandırılan belediye binası

Türk bayrağı açılması

Balonlarla süslenen araçlar

Lazer yansıması

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in konuşması

İstiklal Marşı'nın okunması

Havai fişek gösterisi

Araç konvoyu NİĞDE - Niğde Belediyesince, hoparlörden İstiklal Marşı okudu, belediye binasına lazer ışıklarıyla Atatürk portresi, Türkiye haritası yansıtıldı ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Niğde

Türkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, karantinaya alındıkları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsünde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'nun penceresinden ellerindeki Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Türk bayraklarıyla süslenen yurttaki programda, İstiklal marşı okunmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı, meşaleler yakıldı.

Niğde Belediyesince, hoparlörden İstiklal Marşı okundu, belediye binasına lazer ışıklarıyla Atatürk portresi, Türkiye haritası yansıtıldı ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Kentin farkları noktalarında oturan vatandaşların, evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okuduğu gözlemlendi ve Dr. Sami Yağız Caddesi'den araçlarıyla geçen birçok vatandaş, korna çalarak kutlamaya eşlik etti.