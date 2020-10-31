Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

İzmir'deki depremin ardından yurdun bir çok kentinden olduğu gibi Edirne'den de yaraları sarmak için yardımlar ve ekipler yola çıktı.

Edirne'den, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, hasar tespit çalışmalarında görev almak üzere Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görevli 3 ekip araçlarıyla İzmir'e gönderildi.

Öte yandan, dün akşam da Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri teçhizatlarıyla İzmir'e sevk edilmişti.