Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek

05.11.2020 14:07
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden, İzmir'deki depremzedelere yardım malzemeleri gönderildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden, İzmir'deki depremzedelere yardım malzemeleri gönderildi.

Kocaeli Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Karamürselspor, İzmir'deki depremzedeler için harekete geçti.

Karamürselspor futbolcuları ve yönetimi, depremde evleri yıkılan veya yıkılma tehlikesi olup evlerine giremeyen ve giyecek ihtiyacı olan İzmirlilere 200 polar mont gönderdi.

Kulüpte hazırlanan yardım kolileri, Karamürselspor Başkan Yardımcısı Süleyman Özer, yönetim kurulu üyeleri Emre Kara ve Muhsin Doğan tarafından deprem bölgesine uğurlandı.

Sakarya

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar tarafından İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Demokrasi Meydanı'nda kurulan alanda gıda kolisi, bebek bezi, bebek maması, çorap, atlet, kolonya, su ve ıslak mendil gibi ihtiyaç malzemeleri toplayan Tatangalar, İzmir için seferber oldu.

Sakaryaspor'un kaptanı Oğuz Çalışkan ve tüm futbolcular da kampanyaya katılarak forma ve kışlık giyecek bağışladı.

Sakaryaspor, Karamürsel, Kocaeli, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika


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