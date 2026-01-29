Türkiye-Japonya İstişareleri Ankara'da Yapıldı

(ANKARA) - Türkiye- Japonya Siyasi İstişarelerinin Dördüncü Turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Hiroyuki Namazu'nun eş başkanlıklarında Ankara'da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Japonya Siyasi İstişarelerinin 4. Turu, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Hiroyuki Namazu'nun eşbaşkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirildi. İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası konular ele alındı" denildi.

Diğer bir paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü'nün Japonya Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Namazu ile görüşmesine ilişkin ise "Görüşmede, uluslararası güvenliğe ilişkin konular ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.