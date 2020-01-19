Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi - Son Dakika

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı. İlk yarısını 39-31 önde tamamlayan Bellona Kayseri, müsabakadan 90-76 galip ayrıldı.

Hakemler: Yücel Çilingir xx, İbrahim Altıntaş xx, Tolga Edis xx

Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx (20), Kaela Davis xxx (31), Ayşegül Günay xxx (14), Kübra Siyahdemir xx (9), Luca Ivankovic xxx (10), Ann Wauters x (5), Manolya Kurtulmuş xx (1) Nazlı Gökdemir x, Beril Albayrak x

Elazığ İl Özel İdare: Kübra Erat xxx (11), Kia Vaughn xxx (18), Iva Slonjsak x (8), Riquna Williams xxx (20), Nevin Vatansever x, Miray Şahin xxx (14), Nihan Demirkol x (5), Sanem Zeren x

Periyotlar: 1.Periyot: 13-12 (Bellona Kayseri lehine), 2.Periyot: 26-19 (Bellona Kayseri lehine), 3.Periyot: 27-19 (Bellona Kayseri lehine), 4.Periyot: 24-26 (Elazığ İl Özel İdare lehine)

Devre: 39-31 (Bellona Kayseri lehine)

5 Faul Alan: Nihan Demirkol (Elazığ İl Özel İdare)

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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