Son Dakika Haberleri: Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 58 - Bosna 34: 69
Son Dakika Spor Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 58 - Bosna 34: 69 - Son Dakika Spor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 58 - Bosna 34: 69

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında düşme potasında yer alan Yalova VİP sahasında Bosna 34'e 11 sayı farkla 69-58 yenildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 58 - Bosna 34: 69, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında düşme potasında yer alan Yalova VİP sahasında Bosna 34'e 11 sayı farkla 69-58 yenildi.


Salon: 90. Yıl Spor


Hakemler: Ömer Kalaydın, Alihan Civelek, Recep Gürkan Özkan


Yalova VIP: Merve Usal x 9, Betül Kalfalı x 10, Gözde Yürük x 8, Nazlıcan Ölçek xx 16, Corinne Costa x 4, Beylem İlba x, Burcudeniz Balkır x, Ceren Çetin x, Merve Alkış x 4, İrem Beriş x 7


Bosna 34: Jkyra Brown xxx 26, Saynur Tozlu x 7, İlknur Çınar x 3, Dilek Dedeoğlu xxx 22, Özge Bilgin x, Aleyna Serçe x, Özlem Yenidünya x 9, Egesu Kurtyemez x, Ecem Erk x, Berfin Vuslat Filiz x, Deniz Boz x 2


1. Periyot: 13-20 (Bosna lehine)


Devre: 23-34 (Bosna lehine)


3. Periyot: 45-53 (Bosna lehine)


5 Faul: Corinne Costa (Yalova VIP), Özlem Yenidünya (Bosna 34) - YALOVA

Saraybosna, Türkiye, Yalova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:17 Kaynak: İHA
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