Türkiye Kamu-Sen'den "Kamuda Mobbing ile Mücadele Paneli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen'den 'Kamuda Mobbing ile Mücadele Paneli' - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen'den "Kamuda Mobbing ile Mücadele Paneli"

6 saat önce

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Çalışma hayatını mobbingden arındırmak istiyorsak öncelikle iş güvencesine sahip bir istihdam politikasını benimsemeliyiz.

Türkiye Kamu-Sen'den

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Çalışma hayatını mobbingden arındırmak istiyorsak öncelikle iş güvencesine sahip bir istihdam politikasını benimsemeliyiz." dedi.

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kamuda Mobbing ile Mücadele Paneli"nde, mobbingin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Mobbingin liyakat ve adalet ilkelerinin zedelendiği ortamlarda sıkça görüldüğüne vurgu yapan Kahveci, bu olumsuzluğa her yaş, cinsiyet ve statüden çalışanın maruz kalabildiğini belirtti.

Mobbing ile amaçlananın, kişi ya da grubu, iş yaşamından dışlamak ve duygusal olarak yıpratmak olduğunu vurgulayan Kahveci, şöyle devam etti:

"Kamu kurumlarında, son dönemde görülen mobbing vakalarının iş barışını bozduğu ve verimi düşürdüğü bir gerçektir. Maalesef ülkemizde mevzuat eksiği söz konusu. Bu boşluk nedeniyle kamuda çalışanlar, sendika üyeliği, siyasi görüş farklılığı gibi birçok sebeple psikolojik tacize maruz kalıyor. Gaziantep'te yaşamına son veren Saadet öğretmen, ardından bıraktığı notta mobbing mağduru olduğunu yazmıştı. İnsanların yaşamına mal olabilecek kadar önemli bir sorun olan mobbingi ortadan kaldırmamız gerekiyor."

Kahveci, kamuda güvencesiz istihdam biçimlerinin mobbinge ortam hazırladığını ifade ederek, "Aile bütünlüğünü sağlayamayan, çalışma barışını zedeleyen, insanlarını huzursuz eden sözleşmeli gibi çalışma biçimin anlamı yok. Biz yıllardır, kamuda kadro karşılığı güvenceli tek bir istihdam modeli olmasını talep ediyoruz. Bunun için çalışma hayatını mobbingden arındırmak istiyorsak öncelikle iş güvencesine sahip bir istihdam politikasını benimsemeliyiz." dedi.

"Mobbingin ortadan kalması için iyi bir nesle ihtiyacımız var"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da mobbingin sadece iş yeriyle sınırlandırılmaması gerektiğini belirterek, hayatın her alanında söz konusu olabildiğine işaret etti.

Konfederasyon Genel Başkanı olarak kendisinin de mobbinge maruz kaldığını dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşme sürecinde söylemediğim hatta aklıma dahi gelmeyen bir söz üzerine canımı çıkardılar. Her akşam haber bültenlerinde verdiler. 'Mahkemeye vereyim' dedim, arkadaşlar 'Türk-İş Başkanı mahkemeye vermez' dediler. 'Eylem yapalım' dedim, o da olmaz, 'RTÜK'e şikayet edelim' dedim o da olmadı. Cenab-ı Allah adaletli olmayı, iyilik yapmayı, yakınlarına bakmayı emreder. Fenalığı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Bu üç yasağı ve üç emri uyguladığınız zaman bir sorun kalmıyor. Mobbingin ortadan kalması için eğitimli toplum, bilinçli ve iyi bir nesle ihtiyacımız var."

Panele, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, SGK Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kılıç, Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman, Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar ve davetliler katıldı.

Türkiye Kamu Sen, Önder Kahveci, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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