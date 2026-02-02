Türkiye-Kazakistan Stratejik Planlama Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yernek Koşrbaev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı vesilesiyle, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan ve Kazak mevkidaşı Koşerbayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı başladı. - ANKARA