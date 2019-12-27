Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika
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Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

6 saat önce

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Taştan, Anadolu Ajansı Ardahan Bürosu'nu ziyaretinde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" adlı fotoğrafına oy veren Burak Taştan, "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafına, "spor" kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür eden Taştan, "Hepsi çok önemli ve kıymetli fotoğraflar, o anı yakalamaya dair hepsi birbirinden önemli mesajlar veren kareler. Zor olsa da 3 ayrı kategoride 1'er fotoğraf seçebildik ama hepsi birbirinden değerli ve anlamlı." dedi.

Burak Taştan, Ardahan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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