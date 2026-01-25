Türkiye-Libya Enerji İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Türkiye-Libya Enerji İşbirliği Gelişiyor

25.01.2026 00:59
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Libya'nın enerji potansiyelini artırmak için aktif rol alacağını belirtti.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "'Kazan-kazan' ilkesiyle yürüttüğümüz enerji diplomasimizde, kardeş Libya'nın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmasını önemsiyoruz. Bu çerçevede Türkiye, Libya'nın hem kara hem de deniz sahalarındaki arama ve üretim faaliyetlerinde çok daha aktif bir rol üstlenecektir" dedi.

Bakan Bayraktar, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi marjında düzenlenen "Stratejik Ortaklıklar: Libya'yı Küresel Bir Enerji Lideri Olarak Konumlandırmak" başlıklı panele katıldı. Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Dünyamızın ve enerji sektörünün büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiği bu dönemde, zorlukları aşmak için izlediğimiz 'Türk Yolu'nu anlattık. Enerji talebimizin üç katına çıkacağı öngörüsüyle her yıl 9 GW yenilenebilir kapasite artışı ve 20 GW nükleer enerji hedefiyle kendi hikayemizi yazıyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın ancak ortak akıl ve güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğuna inanıyoruz.

Sakarya ve Gabar ile üretim kapasitesini artıran, küresel ölçekte günde 1 milyon varil üretim hedefine yürüyen milli şirketlerimizin tecrübesiyle sahadayız. 'Kazan-kazan' ilkesiyle yürüttüğümüz enerji diplomasimizde, kardeş Libya'nın potansiyelini en üst seviyeye çıkarmasını önemsiyoruz.

KEK toplantımızda teyit ettiğimiz yol haritası, bu vizyonun en somut göstergesidir. Bu çerçevede Türkiye, Libya'nın hem kara hem de deniz sahalarındaki arama ve üretim faaliyetlerinde çok daha aktif bir rol üstlenecektir.

Güçlü bir gelecek, rekabetin ötesinde, toplumların refahını önceleyen samimi ortaklıklarla inşa edilebilir. Türkiye, teknik kabiliyeti ve tecrübesiyle Libya'nın kendi kaynaklarıyla aydınlık bir gelecek kurma yolculuğunda en güvenilir stratejik ortağı olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Libya Enerji İşbirliği Gelişiyor

SON DAKİKA: Türkiye-Libya Enerji İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
