Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Kilis'te siyasi parti temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde, 33 askerin şehit edildiği Esed rejimi unsurlarının saldırısını protesto etti.

Kilis'te siyasi parti temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde, 33 askerin şehit edildiği Esed rejimi unsurlarının saldırısını protesto etti.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'in davetiyle Öğretmenevi Konferans Salonu'nda bir araya gelen AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi il temsilcileri saldırıyı kınadı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Temsilcilerin Türk bayrağı temalı rozetler taktığı programda konuşan Dülger, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Milletimizin başı sağolsun." dedi.

Saldırıyı kınadıklarını bildiren Dülger, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kilis'in yaklaşık 8 yıldır sınırın hemen diğer tarafında olayları en yakından yaşayan kent olduğunu anlatan Dülger, "Kilis'in temsilcileri olan bizler, yaşadığımız bu sürecin ve içinde bulunduğumuz durumun acilen son bulması, yeni dramların oluşmaması için tek yolun kahraman Türk ordusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştirmesiyle mümkün olacağına olan inancımız tamdır." diye konuştu.

Dülger, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de "Her Türk asker doğar" gerçeğinden hareketle gerekirse yediden yetmişe kadın erkek demeden şehit olmaya hazır beklediklerini ifade ederek, "Bunu şanlı tarihe bir not düşmek, aynı zamanda şanlı ecdadımızın da ahirette yüzlerine bakabilmenin bir gereği olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:11 Kaynak: AA
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