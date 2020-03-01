Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için Sarıyer-Beşiktaş hattında çalışan minibüsçüler konvoy düzenledi.

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için Sarıyer- Beşiktaş hattında çalışan minibüsçüler konvoy düzenledi.

Sarıyer'deki minibüs durağında bir araya gelen ve araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen 240 esnaf, sahil yolundan itibaren konvoy oluşturdu. Otomobillerin de katıldığı konvoya, yol kenarında bekleyen vatandaşlar bayrak sallayarak destek verdi. Konvoy, kornalar çalarak Beşiktaş Meydanı'na ulaştı.

Burada Mehmetçiklere destek veren vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Sarıyer S 19 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlip'te şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediğini belirtti.

Minibüsçü esnafı olarak devletin, milletin, askerlerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Akkaya, "Biz her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Şu anda 240 aracımız konvoyda. 80 aracımız şu anda çalışıyor. Diğer araçlarımızı komple çektik, bugün çalışma günü değil, birlik beraberlik günü." dedi.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkan Vekili Recep Alkan da Sarıyer-Beşiktaş hattında çalışan minibüsçülerinin yaptığı anlamlı konvoya muhtarlar olarak destek verdiklerini söyledi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Beşiktaş, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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