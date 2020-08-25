Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, "Elde ettiğimiz güzel sonuçlar yüzümüzü güldürüyor" - Son Dakika

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, "Elde ettiğimiz güzel sonuçlar yüzümüzü güldürüyor"

- Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, "Elde ettiğimiz güzel sonuçlar yüzümüzü güldürüyor" Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Müteahhitlik firmalarımızın ve teknik müşavirlerimizin yurtdışındaki başarılarının, dünyaca ünlü ENR Dergisi tarafından bir kez daha...

- Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, "Elde ettiğimiz güzel sonuçlar yüzümüzü güldürüyor"

ANKARA - Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Müteahhitlik firmalarımızın ve teknik müşavirlerimizin yurtdışındaki başarılarının, dünyaca ünlü ENR Dergisi tarafından bir kez daha tescil edilişini kutluyoruz. Bir taraftan, Covid-19 salgını ile mücadele ederken, diğer taraftan firmalarımızın elde ettiği güzel sonuçlar yüzümüzü güldürüyor, ihtiyacımız olan morali sağlıyor" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record'ın 2020 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşıldığı toplantıya katıldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Bugün müteahhitlik firmalarımızın ve teknik müşavirlerimizin yurtdışındaki başarılarının, dünyaca ünlü ENR Dergisi tarafından bir kez daha tescil edilişini kutluyoruz. Bir taraftan, Covid-19 salgını ile mücadele ederken, diğer taraftan firmalarımızın elde ettiği güzel sonuçlar yüzümüzü güldürüyor, ihtiyacımız olan morali sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesini tüm ülkelerin yakından takip ettiğini aktaran Yenigün, "Müteahhitlerimiz tarafından yarım asırdır başarıyla yürütülmekte olan yurtdışı faaliyetler bu referans dergi tarafından hazırlanan listelerde yer buluyor. Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesini 'küresel devler ligi' olarak değerlendiriyoruz. Listede, 2002 yılında sadece 5 firma ile temsil edilen sektörümüzün bugün 44 firma ile yer almasının gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Söz konusu firmaların tamamına yakınının Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olduğunu hatırlatan Yenigün, "TMB olarak kendimizi yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimizin mutfağı olarak görüyoruz. Nitekim, Birliğimiz üyesi 120 firma Türk müteahhitlerinin yurtdışında üstlendikleri projelerin yüzde 90'ını temsil ediyor. Birliğimiz üyeliği hemen hemen tüm ülkelerde bir referans olarak kabul ediliyor" dedi.

Türk firmalarının bireysel başarılarına göre ülkeler sıralamasında Türkiye'nin en üst sıralarda yer aldığına dikkat çeken Yenigün, "Her geçen gün zorlaşan rekabet şartlarına ve dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, firma sayısına göre bu yıl da Çin'in ardından dünya ikinciliğimizi muhafaza ettik, yüzde 4,6 oranındaki pazar payımızı koruduk. Firmalarımız da listede daha üst sıralarda yer aldılar. Bu ülkemiz adına son derece önemli bir başarıdır" diye konuştu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren Covid-19 salgınının müteahhitlik sektörünü de etkilediğine değinen Yenigün, "Yaşanan salgın ve salgınla birlikte alınan önlemler, sektörümüz için de bu yıla ve 2021 yılına dair tahminleri güçleştirmektedir. Mevcut zorluklara rağmen, yine de bu yıl salgın öncesinde öngördüğümüz 20 milyar Dolarlık yeni proje hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı dönemi ve belirsizlikleri fırsata çevirmek ve küresel inşaat pazarından aldığımız yüzde 4,6'lık payı, orta vadede yüzde 7'ler seviyesine çıkarmak için de çabalıyoruz. Çalışmalarımızda sadece bugünü değil, vizyoner bir bakışla geleceği de hedefliyor; çok yönlü düşünmeye, takım oyunu oynamaya özen gösteriyoruz. Geleneksel pazarlarımızın enerji üreticisi ülkeler olması, üstlenilen projeler ile enerji fiyatları arasında bir bağ oluşturuyor. Son dönemde düşen petrol fiyatlarının projelere olabilecek olumsuz etkisi pazar çeşitlendirmesi ihtiyacını artırıyor. Diğer yandan, sektörün ihtiyaçlarına yönelik alternatif finansman modelleri geliştirmek üzere Türk Eximbank, inşaat malzemeleri üreticileri ve teknik müşavirler ile birlikte çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ve önde gelen akademisyenlerimizle birlikte sektörümüzde dijital uygulamaların ve yapay zeka kullanımının geliştirilmesi için bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Özet olarak; hedeflerimiz, azmimiz ve inancımız var" diye konuştu.

Sadece müteahhitlik sektörü için çabalamadıklarına dikkat çeken Yenigün, uluslararası başarıların yanı sıra ulusal refahın da artmasını hedeflediklerini belirtti.

Yeni ve geleneksel pazarlarla ilgili de konuşan Yenigün, "Türk müteahhitleri bugüne kadar 127 ülkede proje üstlenmişlerdir. Bununla birlikte, faaliyetlerimiz Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyası, Orta doğu ülkeleri ve Kuzey Afrika'da yoğunlaşıyor. Pazar çeşitlendirmesi çalışmalarımız çerçevesinde, son dönemde Avrupa'da önemli projeler üstleniliyor. Ayrıca, Endonezya'daki, ABD, Kanada ve Güney Amerika ile Sahra altı Afrika ülkelerindeki fırsatları sektör olarak araştırıyor, bu pazarları yakından izliyoruz. Öte yandan, Libya ile ülkemiz arasındaki olumlu siyasi ilişkilerin meyvelerini alıyoruz. Ülkede 9 yıldır süren iç karışıklıklar nedeniyle büyük zararlara uğrayan sektörümüz için şimdilerde yeni bir dönemin kapılarının aralandığını görüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan ile Libya Planlama Bakanı tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı ile firmaların ve Libya işveren idareleri arasında geçmişten kalan sorunların çözümü için uzlaşma süreci başlatıldığını ifade eden Yenigün, "Bu sayede, önümüzdeki dönemde Libya'nın kalkınmasına Türk müteahhitlerinin katkı sağlamasının önünü açacak önemli bir adım da atılmıştır. Devletimizin desteğini her zaman yanımızda hissetmek, müteahhitler ve müşavirlerin en büyük motivasyonunu oluşturuyor. Yurtdışında teknik müşavirlerimizin desteklenmesi halinde hedef ülkelere müteahhitler olarak çok daha güçlü biçimde girebileceğimizi de her fırsatta vurguluyoruz" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, Elde ettiğimiz güzel sonuçlar yüzümüzü güldürüyor

Mithat Yenigün, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, 'Elde ettiğimiz güzel sonuçlar yüzümüzü güldürüyor' - Son Dakika
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