Türkiye, NATO Tatbikatı İçin Almanya'ya Hareket Etti

NATO'nun STEADFAST DART 2026 Tatbikatı'na katılmak üzere 50 personel ile 22 VURAN taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı, 123 araç, 31 konteyner ve 11 römork, Almanya'nın Emden Limanı'na hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, STEADFAST DART 2026 Tatbikatı'na katılıyor. Bu kapsamda 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na ait 22 adet VURAN ve 50 personel TCG Anadolu ile Foça'dan, 123 araç, 31 konteyner ve 11 römork ise sivil Ro-Ro gemisiyle Tekirdağ'dan Emden/Almanya Limanı'na intikale başladı. Türkiye, NATO'nun caydırıcılık ve müşterek harekat kabiliyetine sahadaki gücüyle katkı sunmaya devam ediyor" denildi.