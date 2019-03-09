Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin 5g Teknolojisine Geçiş Tarihi Açıklandı

Türkiye'nin 5g Teknolojisine Geçiş Tarihi Açıklandı

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan 5G Açıklaması Türkiye'nin 5G Teknolojisine Geçiş Tarihi Açıklandı.

Türkiye'nin 5g Teknolojisine Geçiş Tarihi Açıklandı, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan 5G Açıklaması


Türkiye'nin 5G Teknolojisine Geçiş Tarihi Açıklandı. Bakanın açıklamasına göre Bolu ve Ülkenin Önemli Merkezlerinde 2020 Yılında 5G Hizmeti Sunulmaya Başlanacak.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu'ya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Fiber optik altyapısını geliştireceklerini söyleyen Bakan Turhan;

"Tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek fiber optik altyapısını geliştireceğiz. Ülkemizde şu anda 4.5 G hizmet seviyesinde bir altyapımız var. 74 milyon adet abonemiz 4.5G hizmetinden faydalanıyor. Ama biz bununla da yeterli kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte, 2020 yılında 5G hizmetini İnşallah Bolu'da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız" dedi.

Bakan Turhan, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Eşref Bitli Kışlası'nın da sivil havacılığa açılacağını belirterek;

"Bolu ilimizin turizm potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, Eşref Bitlis Kışlası içerisindeki havaalanını sivil uçuşlara açmak maksadıyla, Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları işletmesindeki teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Burada bir takım iyileştirme çalışmaları yaparak, gerekli idari ve teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra da bu bölgeyi sivil uçuşlara açmayı planlamaktayız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 5G Teknolojisine Geçiş Tarihi 2020!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com

Türkiye, Teknoloji
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