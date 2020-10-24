Türkiye'nin 9 aylık sirke ihracatında artış yüzde 50'ye yaklaştı - Son Dakika

Türkiye'nin 9 aylık sirke ihracatında artış yüzde 50'ye yaklaştı

24.10.2020 11:07
Türkiye'nin 9 aylık sirke ihracatında artış yüzde 50'ye yaklaştı, System.String[]

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 92 ülkeye 5 milyon 110 bin dolarlık sirke ihraç edildi.

Türkiye'den ocak-eylül döneminde 92 ülkeye 5 milyon 110 bin dolarlık sirke ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, sirke ihracatı, geçen yılın 9 ayına kıyasla 2020'nin aynı aylarında yüzde 49,83 artış gösterdi.

Bu yılın 9 ayında ihracatı 3 milyon 411 bin dolardan 5 milyon 110 bin dolara yükselten sirke üreticileri, en fazla dış satımı Suudi Arabistan'a yaptı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 925 bin dolarlık ürün gönderilen Suudi Arabistan'a ihracat, bu senenin aynı aylarında yüzde 19 artışla 1 milyon 101 bin dolara yükseldi.

İkinci sırada yer alan Irak'a ihracat yüzde 87,50 arttı. Bu ülkeye ihracat 428 bin dolardan 803 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcileri, listenin üçüncü sırasındaki Almanya'ya ihracatı yüzde 64,12 artırdı. Geçen yıl 9 ayda 364 bin dolarlık sirke satılan Almanya'ya 2020'nin aynı döneminde 598 bin dolarlık ürün gönderildi.

Sirke üreticilerinin ihracatını büyük oranda artırdığı pazarlardan biri de ABD oldu. Bu ülkeye ihracat yüzde 145,87 artışla 242 bin dolardan 597 bin dolara ulaştı.

Suudi Arabistan, Irak, Almanya ve ABD'ye dış satım, toplam ihracatın yüzde 60,68'ini oluşturdu.

Yılın 9 ayında yapılan sirke ihracatından 5 milyon 110 bin dolarlık gelir elde edildi.

Cezayir'e yüzde 963 ihracat artışı

Sektör temsilcilerinin bazı pazarlara ihracatını büyük oranda artırdığı görüldü. Bu pazarların başında gelen Cezayir'e dış satım yüzde 963 artışla 14 bin dolardan 158 bin dolara ulaştı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 65 bin dolarlık ürün gönderilen Malezya'ya dış satım da yüzde 113,48 yükselişle 140 bin dolar oldu.

Sirke üreticileri, İngiltere'ye yaptıkları ihracatı yüzde 71,55 artırarak 65 bin dolardan 113 bin dolara taşıdı.

Suudi Arabistan, Türkiye, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 9 aylık sirke ihracatında artış yüzde 50'ye yaklaştı - Son Dakika Ekonomi

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